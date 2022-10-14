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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدعو مجلس الأمن لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن، إلى تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، أمس  الخميس، حول الأوضاع في الشرق الأوسط (اليمن)، والتي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.

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وأشار الواصل إلى "ما أعلنت عنه مليشيا الحوثي عن رفضها لمقترحات المبعوث الخاص للأمين العام لتمديد الهدنة في اليمن".

وأضاف أنه "للمرة الأولى يصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمل جماعة الحوثي مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار".

زيارة متبادلة

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي يوم الأربعاء تبادل الزيارات بين وفدين من التحالف ومن الحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي أن الزيارات المتبادلة تأتي كمبادرة حسن نيات وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن، مؤكدًا أن التحالف سيستمر في بذل كل الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين.

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وأضاف العميد المالكي أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف.

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