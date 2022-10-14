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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى: المطرب الذي يغني من ألحان الآخرين ليس فنانا

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أكد المطرب والملحن عمرو مصطفى أنه يرفض التعاون مع أي ملحن آخر في أغنياته، موضحا أنه يحب أن ينسب له نجاح كل أغنياته بمفرده، كمطرب وملحن.

وأوضح مصطفى في مقابلة عبر الإنترنت مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة"  من أي ملحن، أنه يرى أن المطرب الذي يغني من ألحان الآخرين، ليس فنان، وهو رأي شخصي له وليس قاعدة.

وتابع مصطفى: "المطرب هو من وهبه الله الفن، وأنا بتكلم دلوقتي بصفتي مطرب، محمد عبد الوهاب مطرب وملحن فهو فنان، وكلامي مش قاعدة، أنا بتكلم عن عمرو مصطفى فقط".

وأكد: "المطرب اللي بيلحن فنان، واللي مابيلحنش ما أعتقدش، ما أقدرش أحكم على عبد الحليم حافظ، لأنه كان بيعزف على ألة، وكان في جيش كبير بيساعده، لكن ده الفرق بين الفنان الشامل وبين المؤدي".

وأشار  مصطفى إلى أنه لم يدرس الموسيقى، قائلا: "أنا لسه طالب في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وماتخرجتش، ولم أدرس الموسيقى، لحنت لأتراك وأسبان وهنود وفرنساويين وناس كتير في العالم".

وأكد  مصطفى أنه بنى تلك القناعة بعد عمله كملحن لمدة 25 عاما، حيث لاحظ أن المطرب ينسب لنفسه النجاح ويتجاهل شكر الملحن والشاعر، لذلك يحرص على شكر الشعراء الذين يكتبوا أغنياته، فيما يفضل أنه ينسب له كل النجاح في الجانب.

 

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