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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم 1.. "حتحوت" يشيد بـ هاتريك محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذى سجل هاتريك تاريخي في شباك جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز نتيجة 7-1.

ونشر حتحوت صورة لـ محمد صلاح عبر حسابه الشخصي “تويتر”، وعلق عليها كاتبًا: “3 أجوال في 6 دقائق لرقم 1”.

أسرع هاتريك في تاريخ دوري الأبطال.. ليفربول تصف محمد صلاح بمحطم الأرقام

فعلها صلاح لـ ليفربول | أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح جلاسكو رينجرز بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح سجل هاتريك بعد أن حل بديلًا في الدقيقة 68، أي أنه احتاج 22 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثية، بل 6 دقائق و12 ثانية ليحقق إنجازًا تاريخيًا.

وحل محمد صلاح بديلًا في الدقيقة 68، ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 75، وهدف خامس وثان له في الدقيقة 80، قبل أن يوقع على الهاتريك في الدقيقة 81.

ونجح محمد صلاح في تحقيق 6 أرقام قياسية بعد تسجيله هاتريك في شباك فريق رينجرز ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

وجاءت ال 6 أرقام التي حققها محمد صلاح في مباراة ليفربول ورينجرز ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على النحو التالي: 

 

1- أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا (6 دقائق)
2- هداف الأفارقة في البطولة (45 هدفًا) 
3- هداف الأندية الإنجليزية في البطولة (38 هدفًا)

4- تخطى الفيل الايفواري ديديه دروجبا و الارجنتيني اجويرو أصحاب 36 هدفا
5- هداف النسخة الحالية للبطولة (5 أهداف)
6- صاحب القدم اليسرى الأفضل في 2022

حتحوت لنجم المصري محمد صلاح محمد صلاح صلاح ليفربول

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