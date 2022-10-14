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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أجواء رعدية| الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد حذرت و أصدرت بيان بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة، وأن البلاد ستشهد أمطار ونشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

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أمطار رعدية على القاهرة من السبت لـ الثلاثاء|الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أن المناطق الأكثر تأثر بالمنخفضات الجوية التى تضرب البلاد ستكون مناطق السواحل الشمالية الغربية، ولكن سيكون هناك امتداد لـ هذه التغيرات الجوية لتصل لـ القاهرة.

ولفت إلى أن هناك تنسيق بين جميع المؤسسات بالدولة بالتغيرات الجوية، وأن الجميع عليه أن يتوخى الحذر.

 

وفى نفس السياق فقد أكد أن جميع المواطنين عليهم المتابعة الجيدة لـ نشرات الأرصاد، فى هذا التوقيت، وذلك لأن البلاد فى فصل الخريف الذى يشهد تقلبات جوية، وعدم استقرار.

 

ولفت إلى أنه بداية من مساء السبت سيكون هناك منخفض جوي، سيكون على سطح البحر، وآخر فى طبقات الجو العليا، وسينتج عنها أمطار متوسطة، و رعدية أحيانًا، ستبدأ من مطروح حتى القاهرة.

وأشار إلى أن القاهرة الكبرى ستتعرض لـ أمطار من يوم السبت، وستستمر فرص سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 21 درجة

 

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة

 

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة

 

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

 

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة

 

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
 

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية امطار نشاط رياح جابر القرموطي

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