أمطار رعدية على القاهرة من السبت لـ الثلاثاء|الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن جميع المواطنين عليهم المتابعة الجيدة لـ نشرات الأرصاد، فى هذا التوقيت، وذلك لأن البلاد فى فصل الخريف الذى يشهد تقلبات جوية، وعدم استقرار.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أن هيئة الأرصاد حذرت من طقس الـ 72 ساعة المقبلة، وأنه من يوم السبت هناك تغير فى الأحوال الجوية.

ولفت إلى أنه بداية من مساء السبت سيكون هناك منخفض جوي، سيكون على سطح البحر، وآخر فى طبقات الجو العليا، وسينتج عنها أمطار متوسطة، و رعدية أحيانًا، ستبدأ من مطروح حتى القاهرة.

وأشار إلى أن القاهرة الكبرى ستتعرض لـ أمطار من يوم السبت، وستستمر فرص سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

