"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت ليلًا تجمع بعض السحب، منوهة بأن هذا سيستمر خلال الأيام المقبلة، لوجود بعض المنخفضات فى طبقات الجو العليا التى تتسبب فى تكون السحب.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ست الستات”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن غدًا ستكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار بمحافظة جنوب سيناء، وحلايب وشلاتين.

ونصحت المواطنين خلال الفترة المقبلة بمتابعة النشرات الجوية أولاً بأول، وذلك لأننا فى فصل الخريف الذى يتسم بالتقلبات الجوية، وعلينا المتابعة أيضًا بسبب طلاب المدارس.

وأشارت إلى أن كل أسرة عليها متابعة هيئة الأرصاد الجوية فقط، وأن ملابس الصيف مستمرة لمدة أسبوعين، مؤكدة "باقى أسبوعين أو ثلاثة، وسنفكر فى ارتداء الملابس الخريفية".

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف، لا يعنى أن الشتاء المقبل سيكون شديد البرودة، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت كمية أمطار كبيرة، وفى القاهرة الجديدة أيضًا؛ بسبب موجة التغيرات المناخية التي تعرضت لها مصر في العام الماضي.

الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، مؤكدة أنه أعلى من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الووقت من العام.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت "غانم"، أن النصف الأول من فصل الخريف يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويعتبر امتدادا لفصل الصيف.

وأشارت إلى أن فصل الخريف يشهد موجات ارتفاع فى درجات الحرارة، ووارد جدًا تكرار الارتفاعات، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو.

وأوضحت أن التقلبات الجوية بين الأرتفاعات والانخفاضات سمة أساسية فى فصل الخريف، لافتة إلى أن موجة الحرارة أنتهت أمس ، وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيًا بداية من اليوم، الاثنين.

بدءًا من اليوم.. الأرصاد تعلن عن انخفاض درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن بداية من اليوم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بـ 3 أو 4 درجات، ونشعر بالأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيستمر معنا الانخفاض حتى بدايات الأسبوع المقبل".