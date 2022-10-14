خطوات برلمانية عاجلة للعب الفريق الأول للنادي المصري باستاد هيئة قناة السويس

أكدت الكتلة البرلمانية بمحافظة بورسعيد، أنها ستتخذ عدة خطوات عاجلة لدعم مطلب أهالي المدينة الباسلة، بأن يؤدي الفريق الأول للنادي المصري مبارياته خلال الموسم الكروي، على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد التنسيق والتواصل مع كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

وأضافت الكتلة البرلمانية، أنها تسعي حالياً لإيجاد حل لتحقيق هذا المطلب الشعبي، وذلك على الرغم من ضيق الوقت على بداية مسابقة الدوري العام المصري الذي سينطلق خلال الأسبوع القادم، والتواصل سيكون علي أعلى مستوى لتلبية مطلب جماهير النادي المصري.

وأشار نواب بورسعيد إلى أنهم سيسعون بكل جهودهم من أجل تحقيق هذا المطلب الشعبي، باللعب على ملعب استاد قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية والتي افتتحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الشهر الماضي، مؤكدين أن ذلك يُخفف من العبء عن الجماهير خلال مؤازرتها لفريقها.

يذكر أن الكتلة البرلمانية تمثل في : النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب.