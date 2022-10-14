مصرع ثلاثيني وإصابة خمسيني في حادث سير بسوهاج

لقي عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بالجمجمة، عقب تعرضه لحادث تصادم دراجتين بخاريتين، كما أصيب خمسيني إثر وقوع الحادث، على الطريق بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو (عاطف. ع. ع. م- 34 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو (نور الدين. م. ع. ح- 53 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية).

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية الأولى، وإصابة قائد الدراجة البخارية الثانية بإشتباه كسر بالقدم والكاحل الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وافادا قائد الدراجة الثانية وشقيق المتوفي المدعو (سامح. ع. ع- 33 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.