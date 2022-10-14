عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ثلاثيني وإصابة خمسيني في حادث سير بسوهاج

صدى البلد

لقي عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بالجمجمة، عقب تعرضه لحادث تصادم دراجتين بخاريتين، كما أصيب خمسيني إثر وقوع الحادث، على الطريق بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب دائرة المركز.

نجع أبو شجرة يتشح بالسواد.. وفاة خمسينية يوم زفاف نجلتها في سوهاج

قسم الإعلام.. لأول مرة تعيين معيد من ذوي الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية  قيادة المدعو (عاطف. ع. ع. م- 34 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو (نور الدين. م. ع. ح- 53 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية).

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية الأولى، وإصابة قائد الدراجة البخارية الثانية بإشتباه كسر بالقدم والكاحل الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وافادا قائد الدراجة الثانية وشقيق المتوفي المدعو (سامح. ع. ع- 33 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حادث سير دراجة بخارية طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

للمهتمين .. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

الفرح تحول لجنازة.. القصة الكاملة لوفاة سيدة ليلة زفاف ابنتها بسوهاج

ترشيحاتنا

لأول مرة كارول سماحة تكشف حقيقة ضربها لإليسا بالقلم .. فيديو

أمريكا .. مقتل 6 بينهم ضابط شرطة إثر إطلاق نار في كارولاينا الشمالية | شاهد

فضل سورة السجدة فجر الجمعة .. أسرارها عظيمة لا تغفلها

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

منذ 25 عاما.. أبو العينين يكشف تفاصيل صداقته مع ستيفانو ريتشي

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ