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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة

كيم جونج أون
كيم جونج أون

قال جيش كوريا الجنوبية، الجمعة، إن بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة مع سول في انتهاك لاتفاق 2018 بين الكوريتين.

وأعلن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عن إدانته الشديدة ما وصفه بالأعمال العدائية لبيونج يانج، والتي شملت نيران المدفعية وإرسال الطائرات الحربية وإطلاق الصواريخ، محذرًا من أن ذلك يزيد من حدة التوتر العسكري بين البلدين، حسبما نقلت وكالة "يونهاب".

كيم جونج أون يحذر

والأربعاء، أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى بهدف "زيادة تعزيز الكفاءة القتالية للجيش"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضافت الوكالة أن "الصاروخين حلقا لمدة 10234 ثانية ليصيبا الهدف بدقة على بعد 2000 كيلومتر".

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وأشارت الوكالة الأنباء إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قاد التجربة الصاروخية، وأعرب عن "ارتياحه الكبير لنتيجتها، وتقديره البالغ للقدرات العالية للقوات التي أثبتت مرة أخرى استعدادها الكامل للحرب ولوضع الأعداء تحت سيطرتهم من خلال ضربة دقيقة وقوية"، وفقا لوكالة الأنباء.

وقال كيم جونج أون إن "التجربة الصاروخية عبارة عن تحذير واضح للأعداء وتطبيق عملي للقدرات القتالية للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية والحرب في أي وقت واتخاذ زمام المبادرة بشكل كامل".

وشدد على أن "تعزيز قدرات الدفاع الوطني بثبات هو سياستنا الثورية الثابتة والعنوان الرئيسي للنضال الذي لا يمكن أبدا تأجيله ولا ينبغي تأجيله من أجل الدفاع عن كرامة وسيادة البلاد وحقها في الوجود"، وأكد "على ضرورة تركيز كل الجهود على التطوير اللامتناهي والمتسارع للقوات المسلحة القتالية النووية".

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