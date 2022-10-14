بقصر الأمم.. الفصائل الفلسطينية توقع "إعلان الجزائر" لتحقيق الوحدة الوطنية

وقعت الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، في قصر الأمم بالعاصمة الجزائرية، وبرعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على "إعلان الجزائر"، في ختام مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية"، الذي احتضنته الجزائر بعد التنسيق والتشاور مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والذي سيشكل أساسا لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم لجهود ودور الجزائر والرئيس تبون في لم الشمل الفلسطيني، خاصة قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، والتي ستكون القضية الفلسطينية أحد محاورها الأساسية، وثمنوا مبدأ الجزائر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد أعلن في ديسمبر 2021، عزم بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.