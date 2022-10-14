عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد شديد اللهجة من بوتين على اتهام ماكرون لروسيا بشأن الصراع بكاراباخ

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديكير بوتين، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن اتهام روسيا بمحاولة إشعال صراع في كاراباخ، غير صحيحة وغير مقبولة مؤكدا أن روسيا تسعى دائما بإخلاص إلى تسوية أي صراع بما في ذلك في كاراباخ.

وأضاف بوتين: "لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس.. أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع".

وتابع قائلا: "على ما يبدو ماكرون ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف. لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أود أن أقول على أنها غير مقبولة".

ونوه الرئيس الروسي بأنه سيناقش هذا الأمر (تصريحات ماكرون) مع الرئيس الفرنسي في "فرصة سانحة".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاعات، بما في ذلك القضايا المتعلقة كاراباخ وما حولها.

وكان ماكرون قد وجه اتهامات لروسيا بمحاولتها "إشعال الصراع" بين باكو ويريفان.

txt

اعتقال رجل أعمال أمريكي في روسيا.. تفاصيل

txt

أوكرانيا تعترف: الحرب ضد روسيا ستنتهي بالدبلوماسية

بوتين ماكرون الرئيس الفرنسي تصريحات روسيا كاراباخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

أخبار الرياضة .. أول تعليق من كهربا على أزمته .. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشان أسعار التذاكر

حقيقة إتاحة عمرة بتكلفة 4400 جنيه .. اعرف القصة

تراجع اليورو وإرتفاع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

تفحيط وتخميس.. قائدا سيارتي مدينة نصر: خطوبة وكنا بنفرح| فيديو

شهيد و6 إصابات حتى الآن.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أهالي جنين.. فيديو

معيط: حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

الخير والرحمة والغفران.. سنن يوم الجمعة وكيفية إدراك الصلاة

أقل من 1%.. عز العرب: مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سي

الحبس 3 سنوات يواجه عصابة الشذوذ في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قوانين جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات في مصر ؟

ببنطلون لافت.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

فيديو

تغريدة إنستجرام تكشف السر.. لماذا قرر يوري مرقدي اعتزال الغناء| فيديوجراف

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ