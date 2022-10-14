رد شديد اللهجة من بوتين على اتهام ماكرون لروسيا بشأن الصراع بكاراباخ

أعلن الرئيس الروسي فلاديكير بوتين، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن اتهام روسيا بمحاولة إشعال صراع في كاراباخ، غير صحيحة وغير مقبولة مؤكدا أن روسيا تسعى دائما بإخلاص إلى تسوية أي صراع بما في ذلك في كاراباخ.

وأضاف بوتين: "لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس.. أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع".

وتابع قائلا: "على ما يبدو ماكرون ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف. لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أود أن أقول على أنها غير مقبولة".

ونوه الرئيس الروسي بأنه سيناقش هذا الأمر (تصريحات ماكرون) مع الرئيس الفرنسي في "فرصة سانحة".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاعات، بما في ذلك القضايا المتعلقة كاراباخ وما حولها.

وكان ماكرون قد وجه اتهامات لروسيا بمحاولتها "إشعال الصراع" بين باكو ويريفان.