بسبب مخاوف أمنية ومحاولات قتلها.. وريثة عرش هولندا في خطر

كشف ملك وملكة هولندا أن ابنتهما البالغة من العمر 18 عامًا لم تعد قادرة على التحرك بحرية في الخارج بسبب احتمال تعرضها لهجوم أو اختطاف.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، انتقلت الأميرة أماليا من سكن الطلاب في أمستردام وعادت إلى موطنها في لاهاي.

كان قد قدم والداها تفاصيل في لقاء عاطفي غير عادي مع الصحافة ، خلال زيارة رسمية إلى السويد، وقالا انها لا تعيش حياة طلابية بحرية.

وعن الأميرة أماليا - ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت - ظهرا في اتصالات الجريمة المنظمة ، مما يشير إلى أنهما قد يصبحان هدفًا.

في الشهر الماضي ، تم نشر صور رسمية تظهر الأميرة أماليا، وكان هناك الكثير من الضجة حول انتقال المراهقة إلى منزل طلابي مشترك وحصلت على شهادتها في السياسة وعلم النفس والقانون والاقتصاد في جامعة أمستردام.

أما أماليا ، التي تبلغ من العمر 19 عامًا في ديسمبر ، ينظر إليها الكثيرون هنا في هولندا على أنها شخصية ملكية متواضعة.

في سيرتها الذاتية التي صدرت بالتزامن مع عيد ميلادها الثامن عشر ، اهتمت الأميرة أماليا بصحتها العقلية وقالت إنها غالبًا ما تزور معالج.

حتى في منتصف الفصل الدراسي الأول، كان تقرير المخابرات يفيد بتخلي الأميرة أماليا عن الإقامة في سكن الطلاب، لكن تأمل عائلتها أن تكون الإجراءات الأمنية المكثفة مؤقتة فقط.

وقالت الملكة ماكسيما للصحفيين في السويد إنها فخورة بالطريقة التي تعاملت بها الأميرة أماليا وأشادت بشجاعتها.