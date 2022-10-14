هل تذكرون الطفلة سوكا.. ماذا تعمل الآن وكيف صارت ملامحها ؟

احتل الفنان كريم عبدالعزيز التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ببدء تصوير مسلسله «الحشاشين» ضمن سباق الدراما الرمضاني 2023، وسط حماس الجماهير التي تنتظر عرض المسلسل، ومع تصظر الفنان التريند، تداول بعض مستخدمي السوشيال ميديا، لقطات من اعماله القديمة جاء منها مشهده مع الطفلة سوكا من فيلم ابو على، الذي يعتبر احد الاعمال السينمائية القريبة غلى قلب جمهور كريم عبدالعزيز.

عادة ما يكون للأطفال في الأعمال السينمائية والدرامية، أدوار خاصة بهم، وافيهات ولقطات تعلق في أذهان الجمهور، ولا تتغير بسهولة مهما مضى الوقت عليها، منهم الطفلة سوكا، التي قدمت دورها في فيلم “ أبو علي ”.

على الرغم من مرور أعوام عديدة على فيلم “ أبو علي” إلا أن الإفيه الذي أطلقته الطفله سوكا خلال الفيلم “ أهو كيفي كده”، ومظهرها كطفلة متشردة مازال عالقًا مع الجمهور، ويستخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الافيه الذي أطلقته في كلامهم، على الرغم من اختفاء سوكا عن الساحة الفنية، فكيف أصبح شكلها وماذا تعمل؟

كيف أصبح شكل سوكا؟

بعد أن قدمت سوكا، دورها في فيلم أبو علي، وظهرت في المشهد على أنها طفلة صغيرة متشردة تقوم بضرب الأطفال حتى من هم أكبر منها في السن، أختفت تمامًا على الأنظار والساحة الفنية، لتفاجئ الجميع بظهورها في مجموعة من الصور، للدعاية إلى إحدى صالونات التجميل.

فاجئت سوكا الجميع بظهورها في مجموعة من الصور بمظهر مختلف تمامًا، إذ ظهرت كفتاة انيقة ، تمتهم بمظهرها وجمالها، وأنوثتها، لافتة بتلك الصور النظر إليها، مثيرة إعجاب الجميع.

ماذا تعمل سوكا؟

تسائل الكثير من متابعي السينما والدراما المصرية، عن طبيعة عمل سوكا، بعد اختفاها عن الوسط الفني بعد دورها في فيلم أبو علي، ليتضح أمام الجميع أن اسمها الحقيقي هو سارة عبد القادر.

ابعتدت الممثلة سارة عبد القادر، بعد تأديتها دور الطفلة سوكا في فيلم أبو علي، مع الفنانة كريم عبد العزيز عن الوسط الفني، وعند ظهورها كموديل في صور للدعاية لإحدى صالونات التجميل، توقع البعض انها تعمل كموديل، إلا أن المعلومة ليست أكيده، فهي لم تخرج لتؤكد أو تنفي أي أخبار متداولة عنها.

زواج سوكا

ظهرت سارة عبد القادر الشهيرة بـ سوكا، في إطلالة أنيقة وجذابة، في حفل زفافها، حيث ارتدت فستان زفاف “ كتف وكتف” لامع من جميع النواحي، مرتدية تاج على رأسها مع طرحة طويلة.

تميزت سارة عبد القادر بتسريحة شعر مميزة تتناسب مع إطلالتها، وميكاب يتناسب مع ملامحها، مكملة إطلالتها بإكسسوارات لافتة، حيث اختارت قلادة باللون الفضي حول عنقها، مع بعض الأساور على يديها.