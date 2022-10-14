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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدمته سيارة ملاكى ..

مصرع طالب أثناء قيادة دراجة نارية أعلى الدائري بقليوب

تصادم
تصادم

لقي طالب مصرعه إثر إصابته فى حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجته النارية التي كان يقودها بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي اتجاه الجيزة وأسفر الحادث عن مصرع طالب.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي اتجاه الجيزة.

وأسفر عن وفاة "محمد م م"، 20 سنة، طالب، مقيم الجيزة، جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

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