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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 92 محضرا وضبط طن أرز وسكر تمويني في حملة تموينية بالقليوبية

مخبز
مخبز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية لضبط حركة البيع بالأسواق العامة والتأكد من صلاحية وجودة المنتج المعروض لجمهوري المستهلكين، وعدم تركهم فريسة لجشع بعض التجار.

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وقال عيد عبد الله مدير المديرية إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر للمخالفات المضبوطة، وكذلك ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حيث تمكنت حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، من تحرير 12 مخالفة لمخابز، وفي حي غرب شبرا الخيمة، تم تحرير 4 محاضر جنح ضد تجار سلع تموينية لتجميع سلع تموينية والتصرف فيها لغير مستحقيها وعدم الإعلان عن الأسعار، والتحفظ على 560 كيلو أرز تمويني و400 كيلو سكر تمويني و20 كرتونة زيت تمويني، وفي القناطر الخيرية تم تحرير 9 مخالفات متنوعة للمخابز، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر جنح ضد تجار سلع تموينية للغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وعدم الإعلان عن الأسعار.


وفي حي شرق شبرا الخيمة، تم تحرير 9 مخالفات متنوعة لمخابز بلدية، بالإضافة إلى 5 محاضر جنح لأنشطة مختلفة لممارسة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك تحرير 4 محاضر جنح لجزارين للذبح خارج المجازر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهادات صحية للعاملين والتحفظ على 32 كيلو لحوم.


وفي إدارة قها تم تحرير 8 محاضر جنح ضد تجار سلع تموينية ومخبز أفرنجي لعدم الإعلان عن الأسعار والغلق في مواعيد العمل المصرح بها، وفي الخانكة تم تحرير 18 مخالفة متنوعة لمخابز بلدية، وفي شبين القناطر تم تحرير 10 مخالفات متنوعة لمخابز بلدية، بالإضافة إلي التصرف في 10 شكائر دقيق، وكذلك غلق مخبز بدون تصريح وعدم نظافة المعجن.


وفي قليوب تم تحرير 6 مخالفات لمخابز بلدية، بالإضافة إلى محضر جنحة ضد تاجر سلع تموينية للغلق بدون تصريح، وجنحة ضد مصنع معسل لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على طن و425 كيلو عسل أسود، و10000 عبوة معسل.

القليوبية محافظة القليوبية القناطر الخيرية شبين القناطر مديرية التموين

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