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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ1774 حالة بعرب السلطان حسن بأبو قرقاص

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 334 حالة جراحة و 459 حالة أطفال و 270 باطنة و81  نساء و 104 اسنان و 196  أنف واذن  و 182جلدية و62 تنظيم أسرة.

إلى جانب انه تم عمل 171 تحاليل مختلفة، وعمل 26 حالة موجات صوتية، وعمل  8  حالة اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 116 متردد،  وتم إجراء خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 30  حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 101 متردد، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة.

 

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي القرى الاكثر احتياجا أعمال المبادرة الرئاسية لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قافلة طبية وعلاجية

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