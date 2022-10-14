أخبار التكنولوجيا| 7 مزايا خفية يجهلها أغلب مستخدمي تيليجرام.. جوجل تختبر تقنية جديدة للتواصل عبر الهولوجرام |شاهد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

شهدت مصر أول قمة للصحة النفسية وسط الازدياد المستمر لاستخدامات العالم الرقمى بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، بمشاركة عدد من المختصين من مصر والبحرين والسعودية والإمارات والأردن.

بأسعار مناسبة للجميع.. هونر تقلب الموازين وتطلق هاتفين جديدين ثوريين للألعاب

أعلنت هونر Honor الصينية، عن هاتفين جديدين في سوقها المحلي، ويستهدف هاتف Honor X40 GT الجديد عشاق الألعاب من الشباب مع قدرات وإمكانات تنافس الأجهزة الرائدة في السوق حاليا، أما Honor Play 6C، فهو هاتف ألعاب أيضا يندرج تحت الفئة الاقتصادية الصديقة للميزانية.

وداعا لاختراق حساباتك.. جوجل تتخلص من كلمات المرور بتقنية جديدة أكثر أمانا

كشفت شركة جوجل Google، عن خطتها لتقديم تقنية بديلة لـ كلمات المرور في شهر مايو الماضي، واليوم أضافت عملاقة التقنية الأمريكية مفاتيح المرور Passkey، إلى نظام أندرويد ومتصفح الويب الشهير "Chrome"، كمعيار جديد لتسجيل الدخول أكثر سرعة، بل وأسهل في الاستخدام وأكثر أمانا من تقنية كلمات المرور الشائعة.

سعر ومواصفات Nova 10 Pro.. هاتف استثنائي من هواوي لعشاق السيلفي

طرحت شركة هواوي الصينية، أحدث هاتف ذكي من الفئة العليا ضمن تشكيلة نوفا الشهيرة، ويركز هاتف Nova 10 Pro، بشكل كبير على الكاميرات، وهو موجه لعشاق التصوير السيلفي من الشباب، حيث يتميز الهاتف الجديد بكاميرا أمامية مزدوجة فائقة الدقة مع عدسة رئيسية بدقة 60 ميجابكسل.

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن خطتها لإضافة دعما لمجموعة من أهم خدمات شركة آبل Apple الأمريكية، للملايين من أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظامها التشغيلي ويندوز، والتي من المقرر إطلاقها خلال العام المقبل.

يعد تعيين كلمة مرور ويندوز Windows، أمرا ضروريا للغاية لحماية حاسوبك ومنع المتطفلين الذين يسعون للوصول إلى البيانات والمعلومات الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والاستيلاء على جميع ملفاتك الحساسة المخزنة عليه.

بروجيكت ستارلاين.. تقنية سحرية من جوجل للتواصل عبر الهولوجرام|شاهد

يعد Project Starline، الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، هو تطبيق جوجل الجديد للتواصل عبر الهولوجرام، مخصص لإجراء مكالمات الفيديو وبثها في صور ثلاثية الأبعاد.

على الرغم من أن تطبيق واتساب، يتم تحديثه باستمرار بميزات جديدة، إلا أن منافسه تيليجرام Telegram لديه العديد من الميزات المتقدمة، مما يجعله أحد أفضل تطبيقات المراسلة للهواتف الذكية.