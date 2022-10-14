آبل تحضر مفاجأة لمستخدمي أجهزة ويندوز.. تفاصيل

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن خطتها لإضافة دعما لمجموعة من أهم خدمات شركة آبل Apple الأمريكية، للملايين من أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظامها التشغيلي ويندوز، والتي من المقرر إطلاقها خلال العام المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "macrumors" التقني المتخصص، ذكرت شركة مايكروسوفت بأن مصنعة أجهزة آيفون العالمية "آبل"، تستعد لتطوير مجموعة تطبيقات من أهم خدماتها، في إصدارات خاصة تتوافق مع نظام التشغيل ويندوز 11.

أهم خدمات آبل تصل أجهزة ويندوز

وتتضمن تطبيقات آبل التي يتم تطويرها لأجهزةWindows 11، خدمة الموسيقى Apple Music، خدمة عروض بث المحتوى Apple TV، كما سيتم إضافة تكامل خاصة بخدمة الصور iCloud Photos، لتطبيق "Photos" على أجهزة ويندوز في وقت لاحق من هذا العام.

وستوفر تطبيقات آبل المستقلة Apple Music و Apple TV، تجربة محسنة كثيرا لمستخدمي لأجهزة ويندوز الذين يستخدمون هذه الخدمات، تغنيهم عن الوصول إلى خدمات آيفون الشهيرة عبر متصفح الويب.

أهم خدمات آبل تصل أجهزة ويندوز

وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي نظام ويندوز، الوصول إلى خدمة آبل ميوزيك عبر الويب، أو باستخدام تطبيق iTunes المخصص لنظام Windows القديم، بينما يمكنهم الوصول إلى خدمة دفق Apple TV + عبر موقعها الرسمي على الويب.

وقالت مايكروسوفت إنها ستبدأ بطرح الإصدارات التجريبية لكلا التطبيقين على متجر Microsoft، في وقت لاحق من هذا العام، وقد أطلقت عملاقة التكنولوجيا إصدارا تجريبيا من تطبيق الصور Photos، حيث سيحصل المشتركين بخدمة Windows Insiders على إمكانية الوصول إلى الصور المخزنة على خدمة iCloud عبر تطبيق مايكروسوفت.

وكما أطلقت مايكروسوفت تطبيق Apple Music أيضا، على أجهزة التحكم بالألعاب التابعة لها Xbox Series X و Xbox Series S و Xbox One، مما يسمح للمشتركين بالاستماع إلى الموسيقى في الخلفية أثناء اللعب، وقد تم إطلاق خدمة آبل ميوزك على جهاز PlayStation 5 العام الماضي.

وسيسمح تكامل iCloud Photos لمستخدمي آيفون، بالوصول إلى جميع صورهم في تطبيق Photos على نظام Windows 11، وسيحتاج المستخدمون إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب iCloud، داخل تطبيق iCloud for Windows، وسيتمكن المستخدم من مشاهدة الصور في تبويب All Photos.