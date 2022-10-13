عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت لـ ويندوز 10.. اعرف الخطوات

يمكنك تنزيل teams
يمكنك تنزيل teams من متجر

يمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت حيث أصبح التطبيق متوفرًا حاليا على واجهة المتجر الرقمي المخصص لأجهزة ويندوز، حيث أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية، في منتصف العام الجاري أنها ستوفر خدمة الاتصالات المرئية Teams عبر متجر Microsoft الالكتروني التابع لها، مما يسهل على المستخدمين العثور عليه وتنزيله على أجهزتهم المكتبية والمحمولة، لذلك يمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت بكل سهولة باستخدام الخطوات التالية.

يمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت

من السهل تنزيل teams من متجر مايكروسوفت، عن طريق خطوات سهلة وبسيطة، وقبل إعلان مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق Teams على منصتها الرقمية، كانت الطريقة الوحيدة للحصول على برنمج Teams وتشغيله على جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows 10 هي تنزيله مباشرة من الموقع الرسمي أو تثبيته كجزء من حزمة مايكروسوفت المكتبية Microsoft 365، عل أجهزة Windows 11.

 

كيفية حذف ملفات ويندوز المؤقتة على نظام التشغيل Windows 10

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11


كيفية تنزيل Teams من المتجر

يعد برنامج Microsoft Teams، هو عبارة عن مساحة عمل ومنصة تعاون قائمة على الدردشة تتيح للمستخدمين التواصل مع زملائهم عبر الصوت والفيديو والرسائل ومشاركة الملفات، هو تطبيق مثالي للشركات الصغيرة وفرق المؤسسات أي كان عدد المشاركين بها.

ويمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت، في حال كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 10، يمكنك تنزيل تطبيق Teams من أجل التعامل بسهولة مع حسابات العمل أو المدرسة، بالإضافة إلى حسابات Microsoft الشخصية، أما بالنسبة لنظام Windows 11، يدعم التطبيق فقط حسابات العمل والمدرسة، نظرا لأن الحسابات الشخصية مدعومة بالفعل بواسطة تطبيق Teams المدمج.

 

أوكازيون خطير.. خصم كبير على هاتف وان بلس الجديد 10R 5G

لمحدودي الدخل.. لافا تطلق هاتف Lava Yuva Pro بـ أندرويد 12

الظهور الأول لسلسة أوبو المرتقبة Oppo Reno 9.. صور

عرض ميتفوتش.. سامسونج أمريكا تقدم خصومات تصل لـ6800 جنيه على أحدث هواتفها

 

كيفية تثبيت Teams على جهاز الكمبيوتر

قبل تثبيت تطبيق Teams على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز، يجب عليك التحقق من أنه غير مثبت مسبقا على جهازك، اذهب إلى قائمة "ابدأ"> ثم انقر فوق شعار Windows في الزاوية السفلية اليسرى من شاشتك وابحث عن Teams، إذا كان مثبتا على جهازك فيمكنك بسهولة البدء في استخدامه، أما أن لم يكن كذلك فيمكنك تنزيله من متجر مايكروسوفت عبر الرابط التالي هنا، أو اتبع الإرشادات التالية:

1. افتح صفحة متصفح جديدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. اذهب إلى موقع مايكروسوفت الرسمي أو أنقر على الرابط التالي هنا.

يمكنك تنزيل teams من متجر

3. انقر فوق خيار "تنزيل لسطح المكتب" Download for Desktop.

4. انقر فوق تنزيل Teams للعمل أو المدرسة.

يمكنك تنزيل teams من متجر

5. انقر فوق الملف القابل للتنفيذ Teams_windows_x64.exe.

6. سيتم تثبيت Microsoft Teams على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك تنزيل teams من متجر

7.  قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد البريد الإلكتروني الخاصة بفريقك.

يمكنك تنزيل teams من متجر
تنزيل teams تثبيت تطبيق Teams كيفية تنزيل Teams كيفية تثبيت Teams يمكنك تنزيل تطبيق Teams يمكنك تنزيل teams من متجر Microsoft Teams مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

بث مباشر .. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية

موضوعات متعلقة

أوكازيون خطير.. خصم كبير على هاتف وان بلس الجديد 10R 5G

لمحدودي الدخل.. لافا تطلق هاتف Lava Yuva Pro بـ أندرويد 12

الظهور الأول لسلسة أوبو المرتقبة Oppo Reno 9.. صور

عرض ميتفوتش.. سامسونج أمريكا تقدم خصومات تصل لـ6800 جنيه على أحدث هواتفها

ترشيحاتنا

للأرامل والمستحقين.. 6 حالات للجمع بين أكثر من معاش بالقانون الجديد

عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.. ترامب يهدد بالكشف عن معلومات سرية

لتوفير علاج آمن وفعال.. مدبولي يتابع مع رئيس هيئة الدواء ملفات العمل

الرئيس السيسي يصل مقر الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.. فيديو

تبدأ من 20 ألف دولار.. شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2024 بتقنيات أعلى

أبو مازن أمام قمة سيكا بكازاخستان: القدس عاصمتنا ونسعى للخلاص من الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوليسترول يقتلك بالبطيء.. علامة في قدمك تنذر بخطر انسداد الشرايين

عبقرية كلوب.. لماذا تألق محمد صلاح في ليلة الهاتريك ؟

الميكروبات بتخاف منه.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا المشروب

مصمم أزياء ينتقد فستان شيرين عبد الوهاب | لسبب غير متوقع

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ