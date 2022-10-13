يمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت لـ ويندوز 10.. اعرف الخطوات

يمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت حيث أصبح التطبيق متوفرًا حاليا على واجهة المتجر الرقمي المخصص لأجهزة ويندوز، حيث أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية، في منتصف العام الجاري أنها ستوفر خدمة الاتصالات المرئية Teams عبر متجر Microsoft الالكتروني التابع لها، مما يسهل على المستخدمين العثور عليه وتنزيله على أجهزتهم المكتبية والمحمولة، لذلك يمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت بكل سهولة باستخدام الخطوات التالية.

يمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت

من السهل تنزيل teams من متجر مايكروسوفت، عن طريق خطوات سهلة وبسيطة، وقبل إعلان مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق Teams على منصتها الرقمية، كانت الطريقة الوحيدة للحصول على برنمج Teams وتشغيله على جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows 10 هي تنزيله مباشرة من الموقع الرسمي أو تثبيته كجزء من حزمة مايكروسوفت المكتبية Microsoft 365، عل أجهزة Windows 11.



كيفية تنزيل Teams من المتجر

يعد برنامج Microsoft Teams، هو عبارة عن مساحة عمل ومنصة تعاون قائمة على الدردشة تتيح للمستخدمين التواصل مع زملائهم عبر الصوت والفيديو والرسائل ومشاركة الملفات، هو تطبيق مثالي للشركات الصغيرة وفرق المؤسسات أي كان عدد المشاركين بها.

ويمكنك تنزيل teams من متجر مايكروسوفت، في حال كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 10، يمكنك تنزيل تطبيق Teams من أجل التعامل بسهولة مع حسابات العمل أو المدرسة، بالإضافة إلى حسابات Microsoft الشخصية، أما بالنسبة لنظام Windows 11، يدعم التطبيق فقط حسابات العمل والمدرسة، نظرا لأن الحسابات الشخصية مدعومة بالفعل بواسطة تطبيق Teams المدمج.

كيفية تثبيت Teams على جهاز الكمبيوتر

قبل تثبيت تطبيق Teams على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز، يجب عليك التحقق من أنه غير مثبت مسبقا على جهازك، اذهب إلى قائمة "ابدأ"> ثم انقر فوق شعار Windows في الزاوية السفلية اليسرى من شاشتك وابحث عن Teams، إذا كان مثبتا على جهازك فيمكنك بسهولة البدء في استخدامه، أما أن لم يكن كذلك فيمكنك تنزيله من متجر مايكروسوفت عبر الرابط التالي هنا، أو اتبع الإرشادات التالية:

1. افتح صفحة متصفح جديدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. اذهب إلى موقع مايكروسوفت الرسمي أو أنقر على الرابط التالي هنا.

يمكنك تنزيل teams من متجر

3. انقر فوق خيار "تنزيل لسطح المكتب" Download for Desktop.

4. انقر فوق تنزيل Teams للعمل أو المدرسة.

يمكنك تنزيل teams من متجر

5. انقر فوق الملف القابل للتنفيذ Teams_windows_x64.exe.

6. سيتم تثبيت Microsoft Teams على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك تنزيل teams من متجر

7. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد البريد الإلكتروني الخاصة بفريقك.