عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

أفضل طريقة لـ تحديث
أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

منذ الإعلان عن النظام التشغيلي الجديد لأجهزة الكمبيوتر يبحث الكثيرين عن طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11، حيث أتاحت مايكروسوفت إمكانية ترقية الحواسيب المحمولة إلى Windows 11، مجانا والحصول على العديد من الميزات الخاصة به، فإذا كنت تبحث عن كيفية ترقية نظام تشغيل جهازك وتبديل تحديث ويندوز 10 إلى 11، سنوضح لك الطريقة الأمثل لذلك خلال السطور التالية.

تحديث ويندوز 10 إلى 11

يعد ويندوز 11 واحدا من أكبر التغييرات التي قامت بها شركة مايكروسوفت، والتي إتاحتها للمستخدمين بطريقة سهلة وبسيطة للتسهيل على الملايين من مستخدميها تحديث ويندوز 10 إلى 11، من أجل أداء أعمالهم من خلال الترقية إلى الجيل الحادي عشر من أنظمة تشغيل الحواسيب الشهيرة.

 

كيفية استعادة الملفات المحذوفة من الهارد بعد الفورمات

أسرع خطوات لـ عمل فورمات للكمبيوتر للتخلص من الفيروسات و برامج التجسس

 

ويمكنك اتباع طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11، بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى حذف البيانات والملفات الموجودة على الإصدار الحالي لجهازك، مما يعني أنه يمكنك الترقية إلى Windows 11، وستظل كل الملفات والفيديوهات والصور وكل ما يخصك محفوظة على الجهاز بالكامل.

وللترقية من ويندوز 10 إلى 11، يتطلب نظام التشغيل الأحدث من مايكروسوفت بعض الشروط للقيام بذلك، وهو وجود شريحة النظام الأساسي الموثوقة TPM الإصدار 2.0، بالإضافة إلى  1 جيجا هرتز أو أسرع، اتصالاً بالإنترنت وحساب مايكروسوفت لإكمال إعداد الجهاز وغيرها، أو يمكنك استخدام تطبيق PC Health Check لتقييم إن كان متوافقاً مع ويندوز 11 أم لا.

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

تحميل ويندوز 11

فإذا كنت بالفعل من مستخدمي Windows 10، فسيكون بإمكانك الترقية من ويندوز 10 إلى 11 مجانا، طالما أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يلبي الحد الأدنى من المتطلبات  بالطريقة نفسها التي تقوم بها عادةً بالتحديث إلى الإصدارات الجديدة وبمجرد التأكد من وجود جميع المواصفات بجهازك سيكون بإمكان المستخدمين تحميل نظام التشغيل ويندوز 11 فورا.

ولمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الحالي الذي يعمل بنظام ويندوز 10 مؤهلاً للترقية المجانية إلى ويندوز 11 ، قم بزيارة موقع Windows.com لتحميل تطبيق PC Health Check، وبعد القيام بهذه الخطوة ستتمكن من الاستمتاع بالعديد من الميزات المهمة من بينها تشغيل تطبيقات هواتف أندرويد على حاسوبك.

طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11

يمكنك اتباع طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11 بخطوات سهلة وبسيطة، إليك فيما يلي كيفية القيام بذلك مجانا:

طريقة لتحديث ويندوز 10 إلى 11 باستخدام Windows Update ويمكنك ذلك من خلال:

1.انقر فوق زر “ابدأ start”، وابحث عن "الإعدادات Settings”.

2. من الإعدادات انقر فوق خيار "التحديث والأمان Update & Security”.

3. انقر فوق خيار "التحقق من وجود تحديث Check for update”.

4. إذا كان جهازك متوافقا مع ويندوز 11 سوف يظهر في قسم تنزيل التحديثات، انتظر قليلا حتى ينتهي التنزيل.

ويندوز تحديث ويندوز تحميل ويندوز 11 تحديث ويندوز 10 إلى 11 طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

حادث بشع.. تكريك مصرف بالغربية يكشف عن جثة بدون ملامح ومربوطة بحجر

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

موضوعات متعلقة

مستخدمو واتساب يتلقون تحذرا جديدا.. احذف هذه الرسائل على الفور

كيف أعرف من يتابعني على فيسبوك.. أسهل طريقة لاكتشاف ذلك

واتساب يحسن ميزة الرد على الرسائل بالرموز التعبيرية.. إليك الجديد

8 نصائح تحتاج إلى معرفتها لحماية الهواتف الذكية من حرارة الصيف

ترشيحاتنا

السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة لرئيس جنوب السودان في وفاة وزير الري

الأجواء تتقارب مع طقس العام الماضي.. فصل الصيف يبدأ رسميا الثلاثاء المقبل

شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

المجر: شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي تصل يوميا وفقا للعقد والجدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

موظفون يحطمون الرقم القياسي بإسقاط 2910 لابتوب على الأرض |شاهد

فيديو

القمة 124..تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. فيديوجراف

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ