منذ الإعلان عن النظام التشغيلي الجديد لأجهزة الكمبيوتر يبحث الكثيرين عن طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11، حيث أتاحت مايكروسوفت إمكانية ترقية الحواسيب المحمولة إلى Windows 11، مجانا والحصول على العديد من الميزات الخاصة به، فإذا كنت تبحث عن كيفية ترقية نظام تشغيل جهازك وتبديل تحديث ويندوز 10 إلى 11، سنوضح لك الطريقة الأمثل لذلك خلال السطور التالية.

تحديث ويندوز 10 إلى 11

يعد ويندوز 11 واحدا من أكبر التغييرات التي قامت بها شركة مايكروسوفت، والتي إتاحتها للمستخدمين بطريقة سهلة وبسيطة للتسهيل على الملايين من مستخدميها تحديث ويندوز 10 إلى 11، من أجل أداء أعمالهم من خلال الترقية إلى الجيل الحادي عشر من أنظمة تشغيل الحواسيب الشهيرة.

ويمكنك اتباع طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11، بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى حذف البيانات والملفات الموجودة على الإصدار الحالي لجهازك، مما يعني أنه يمكنك الترقية إلى Windows 11، وستظل كل الملفات والفيديوهات والصور وكل ما يخصك محفوظة على الجهاز بالكامل.

وللترقية من ويندوز 10 إلى 11، يتطلب نظام التشغيل الأحدث من مايكروسوفت بعض الشروط للقيام بذلك، وهو وجود شريحة النظام الأساسي الموثوقة TPM الإصدار 2.0، بالإضافة إلى 1 جيجا هرتز أو أسرع، اتصالاً بالإنترنت وحساب مايكروسوفت لإكمال إعداد الجهاز وغيرها، أو يمكنك استخدام تطبيق PC Health Check لتقييم إن كان متوافقاً مع ويندوز 11 أم لا.

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

تحميل ويندوز 11

فإذا كنت بالفعل من مستخدمي Windows 10، فسيكون بإمكانك الترقية من ويندوز 10 إلى 11 مجانا، طالما أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يلبي الحد الأدنى من المتطلبات بالطريقة نفسها التي تقوم بها عادةً بالتحديث إلى الإصدارات الجديدة وبمجرد التأكد من وجود جميع المواصفات بجهازك سيكون بإمكان المستخدمين تحميل نظام التشغيل ويندوز 11 فورا.

ولمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الحالي الذي يعمل بنظام ويندوز 10 مؤهلاً للترقية المجانية إلى ويندوز 11 ، قم بزيارة موقع Windows.com لتحميل تطبيق PC Health Check، وبعد القيام بهذه الخطوة ستتمكن من الاستمتاع بالعديد من الميزات المهمة من بينها تشغيل تطبيقات هواتف أندرويد على حاسوبك.

طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11

يمكنك اتباع طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11 بخطوات سهلة وبسيطة، إليك فيما يلي كيفية القيام بذلك مجانا:

طريقة لتحديث ويندوز 10 إلى 11 باستخدام Windows Update ويمكنك ذلك من خلال:

1.انقر فوق زر “ابدأ start”، وابحث عن "الإعدادات Settings”.

2. من الإعدادات انقر فوق خيار "التحديث والأمان Update & Security”.

3. انقر فوق خيار "التحقق من وجود تحديث Check for update”.

4. إذا كان جهازك متوافقا مع ويندوز 11 سوف يظهر في قسم تنزيل التحديثات، انتظر قليلا حتى ينتهي التنزيل.