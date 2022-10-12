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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

5 خصائص جديدة قادمة إلى واتساب.. تحقق من القائمة

واتساب
واتساب

يعمل تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" Meta، واتساب WhatsApp، على بعض التحديثات الرئيسية الجديدة لتحسين تجربة التراسل الشاملة على نظامه الأساسي.

وقال موقع "zeebiz"، إن واتساب يعمل في الوقت الحالي، على تحديثات متعددة بما في ذلك: مجموعة دردشة أكبر، وحظر لقطات الشاشة على ميزة "العرض مرة واحدة"، ومشاركة المستندات مع اشتراك Premium وغيرها المزيد، وتتوفر بعضها لمختبري الإصدار التجريبي من التطبيق على أندرويد الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من متجر Play.

 

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5 ميزات قادمة لتطبيق واتساب على أندرويد


1. زيادة عدد المشاركين بالمجموعات:

طرح واتساب القدرة على إضافة ما يصل إلى 1024 مشاركا إلى المجموعات بالإصدار التجريبي الخاصة به على أندرويد WhatsApp beta، وسيتم طرح هذه الميزة لبعض مختبري الإصدار التجريبي المحظوظين على iOS هذا الأسبوع.

2. ميزة التسميات التوضيحية:

بدأ واتساب في اختبار ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة أندرويد، من شأنها أن تساعد المستخدمين على مشاركة المستندات مع تسمية توضيحية، ومن المتوقع طرح هذه الميزة الجديدة قريبا لجميع مستخدمي الإصدار المستقر.

3. حجب تصوير الشاشة:

يقوم واتساب بإصدار ميزة خصوصية جديدة، تهدف لحظر لقطة الشاشة وتمنع تسجيل مقطع فيديو للشاشة التي تحتوي محتوى مرسل من خلال ميزة “العرض لمرة واحدة” لبعض مختبري الإصدارات التجريبية على أندرويد الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من متجر جوجل بلاي، كما سيتم حجب لقطات الشاشة وتسجيل فيديو الشاشة في نظام iOS الخاص بهواتف آيفون.

4. خدمة مدفوعة الاشتراك بمزايا جديدة:

بدأ واتساب في إطلاق خطط اشتراك Premium التي تتيح لبعض الشركات الحصول على حساب مدفوع مقابل اشتراك شهرى، لم يتم الكشف عن الأسعار بعد، ومن المحتمل أن يختلف هذا باختلاف المناطق، وسيحصل أصحاب الأعمال على مزايا حصرية من بينها رابط اتصال قابل للتعديل يمكن تغييره مرة كل ثلاثة أشهر.

5. نسخة جديدة لأجهزة ويندوز:

أصدر واتساب إصدارًا تجريبيًا جديدًا لنظام التشغيل ويندوز Windows التابع لشركة مايكروسوفت، مع شريط جانبي وإمكانية الرد على الحالات لمختبري الإصدار التجريبي، بعد تثبيت هذا التحديث، يظهر شريط جانبي للتطبيق ويمكن للمستخدمين الآن الرد على تحديث الحالة على غرار إصدارات الهواتف الذكية.

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