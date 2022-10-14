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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمشاركة الأمن الوطني.. سقوط أدمن صفحة بيع الأسلحة النارية على فيس بوك

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متاجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى –الأمن العام –الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) وبحوزتهما (6 فرد خرطوش محلى الصنع - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتفان محمولان) .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك الآمن الوطني الامن العام مكافحة المخدرات الأسلحة النارية

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