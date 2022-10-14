محافظة المنيا تستقبل المشاركين في رالي "تحدي عبور مصر" 2022

أعلنت إدارة السياحة بمحافظة المنيا، عن وصول رالي "تحدي عبور مصر" 2022، الى المحافظة ، اليوم، والذي يتم تنظيمه للعام الحادي عشر على التوالي، خلال الفترة من 6-15 أكتوبر الجاري، لقطع مسافة 2750 كم، باستخدام الدراجات النارية، وبمشاركة العديد من الدول والجنسيات، حيث تمثل المنيا، محطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هذا الرالي يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، لإعادة مصر لمكانتها السياحية اللائقة، مؤكداً على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام المشاركين في الرالي، وداعياً كافة المشاركين فيه لزيارة المحافظة مرة أخرى كسائحين لتفقد وزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية متعددة ومقومات سياحية متكاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن الرالي يقام تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التابعة لوزارة السياحة والآثار، مشيراً الى أن عدد المشاركين في الرالي يبلغ 43 متسابقا، منهم 27 جنسيات أجنبية مختلفة، مؤكداً على استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ووضع المنيا على خارطة السياحة ضمن باقي محافظات الجمهورية.