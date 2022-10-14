إقبال كبير على منتجات صناع الخير للتنمية بمعرض تراثنا

شهد الجناح الخاص بمؤسسة صناع الخير للتنمية بمعرض " تراثنا " للحرف اليدوية والتراثية إقبال كبير من زوار المعرض مشيدين بجودة خامات المعروضات وتنوع أشكالها بما يلبى جميع الاذواق .

وشمل جناح صناع الخير للتنمية بمعرض تراثنا منتجات المشروعات التنموية التي تقوم بتنفيذها المؤسسة لإحياء الحرف اليدوية والتراثية ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي و تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير المئات من فرص العمل غير التقليدية للفتيات والمرأة المعيلة .

واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المشاركة في معرض تراثنا هي المشاركة الخامسة للمؤسسة في المعارض الكبري المختلفة حيث شهد جناح المؤسسة في المعارض السابقة اشادة من السادة الوزراء والشخصيات العامة وكل زوار هذه المعارض وكان آخرها معرض ديارنا الذى تم تنظيمه بالعلمين الجديدة ، مشيرا إلى أن جميع المنتجات التي يتم عرضها بجناح صناع الخير هي من ما نسجته انامل السيدات والفتيات في مصنع السجاد اليدوي الذى أنشأته صناع الخير بقرية دار السلام مركز يوسف الصديق كذلك المشغولات اليدوية من منتجات اخميم التى أنتجتها السيدات المعيلات بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين من خلال مركز استدامة الذى أنشأته المؤسسة لدعم المرأة الريفية المعيلة

واوضح عبدالفتاح ان مشروعات صناع الخير للتنمية لإحياء الحرف اليدوية ساهمت حتى الان في توفير أكثر من 500 فرصة عمل في أقل من عامين منذ بداية العمل في مشروع إنشاء مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام بالفيوم .

واشار عبدالفتاح الى ان صناع الخير اختارت ان تنشئ مصنع للسجاد اليدوي بقرية دار السلام بالفيوم باعتبار أن صناعة السجاد اليدوي واحدة من الصناعات كثيفة الاحتياج للعمالة وصناعة صديقة للبيئة وان انشاء المصنع جاء ايضا فى اطار جهود صناع الخير لتنمية لاعادة اعمار واحدة من قرى محافظة الفيوم الأشد احتياجا والعودة بها الى فكرة القرية المنتجة ذات المنتج الواحد لكى تتفرد في هذا المنتج وتتفوق ليحظى منتجها بفرص تسويقية عالية محليا وعالميا وان المصنع يعمل به اكثر من 200 من السيدات المعيلات والفتيات من اهالى قرية دار السلام والقرى المجاورة كما يوفر فرص عمل تكميلية لعدد كبير من أهالي القرية .

واضاف عبدالفتاح ان جناح صناع الخير بمعرض تراثنا تضمن ايضا منتجات مركز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية الذى انشاته صناع الخير بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بهدف العمل على تقديم اشكال متعددة من الدعم لشرائح المرأة الريفية وبخاصة المرأة المعيلة للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا منها تقديم خدمات التدريب والانتاج للحرف اليدوية والتراثية (منتجات اخميم من المنسوجات اليدوية ) حيث يحتوى المركز على عدد 6 انوال لتدريب السيدات عليها ومعرض للمنتجات كذلك يقدم المركز خدمات دعم السيدات الريفيات فى محو اميتهم عبر قسم مجهز بالمركز يحوي القسم 20 دسك تعليميى كما يقدم المركز خدمات رفع الوعى بالقضايا الحياتية من خلال تنظيم ندوات توعية و برامج ودورات تدريبة على ادارة المشروعات واستثمار الوقت والتنمية البشرية ،مضيفا أن هناك العديد من المشروعات الإنتاجية التي تسعى صناع الخير لتنفبذها خلال الفترة القادمة من بينها مركز استدامة باسوان الذى يهدف الى احياء الحرف التراثية بقرى النوبة .