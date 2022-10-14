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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توفير البديل| الإسكان : ارتفاع أسعار المواد الخام أزمة عالمية وليست محلية

صدى البلد

علق المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب خلال هذا العام.


وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة "، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الجمعة ، أن ارتفاع أسعار المواد الخام أزمة عالمية وليست على الصعيد المحلي فقط ، مضيفا أن الدولة تبحث وتدرس ضرورة توفير خامات بديلة بنفس الجودة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن حجم الخامات المصرية المستخدمة في البناء والتشطيب تقدر بـ ٦٠٪ ، أما الخامات المستوردة من الخارج تقدر بنسبة٤٠٪.

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