الإسكان: الدولة والحكومة تدعمان ملف تصدير العقار

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن من قام بتصميم وتنفيذ والإشراف على مشروع البرج الايقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأقصى سرعة وأعلى جودة وأسرع وقت هو مهندس مصري.

وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة "، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الجمعة ، أن المهندس المصري هو من قام بوضع شكل وتنفيذ أطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأكد خطاب أن البرج الأيقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة فى تاريخ العمران داخل مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري جاذب جدا للاستثمار، وأصبح من أهم فرص الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن الدولة والحكومة تدعمان ملف تصدير العقار عن طريق المشاركة في المنتديات والمعارض العقارية، موضحاً أن ذلك يشجع على تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مصر .