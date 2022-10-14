وليد عوني: اعتنقت البوذية 7 سنوات.. وهذه كواليس رجوعي للإسلام

حكى المخرج العالمي، وليد عوني، لأول مرة، تفاصيل اعتناقه البوذية لمدة ٧ سنوات.

وقال عوني، خلال لقائه مع إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، الجمعة أنه فى عام ١٩٨٠ كان في فرقتي المسرحية راقص ياباني وتعلمت منه ديانة البوذية وظللت بوذيا لمدة ٧ سنوات تقريبا.

وأضاف: تعلمت تفاصيل الدين الإسلامي في مصر وأصبحت مسلما بها، حين وصلت مصر أتيت بشيخ ليعلمني الصلاة والصوم وجميع تعاليم الزكاة ، وأكمل: ولدت ٣ مرات، الأولى في موطني لبنان والثانية في بلجيكا والثالثة في مصر، ورغم إسلامي، لكن تربيت داخل دير في لبنان وعمري ٣ سنوات بعد وفاة أمي، وبالتأكيد هذه المحطات في حياتي تركت فيَّ أثرا كبيرا.

وتابع: هناك علاقة بين الصوفية والرقص، والمخرج العالمي موريس جيفار أدخل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم في عروضه المسرحية خاصة الأغاني الصوفية لها وكانت صعبة للغاية ، مضيفا أنه عاش في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ورأيت معتقلات اليهود في بلجيكا وباريس.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.