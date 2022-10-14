بسبب مليون دولار مزعومة| حكاية قطيعة بين وليد عوني وفيروز .. فيديو

كشف وليد عوني، المخرج العالمي، تفاصيل خلافه مع الفنانة فيروز، ما تسبب في قطيعة مع الفنانة اللبنانية.

وقال عوني خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: كنت بجهز حفل لفيروز لم يحدث من قبل في مصر عند سفح الأهرامات، وكنت أنتوي إحضار شجر الأرز بجوار الأهرامات أثناء حفلها، وكان الاتفاق مع فيروز أن يكون موضوع الحفل سرا؛ لكن هذا لم يحدث.

وأضاف عوني: اللواء سمير فرج رئيس الأوبرا المصرية وقتها، رد على سؤال أحد الصحفيين عن عدم حضور الفنانة فيروز إلى مصر، فقال إنها ستأتي قريبا عن طريقي.



وتابع عوني: "بعد تصريح اللواء سمير فرج، تناقلت الصحف الخبر وقالت الصحافة الصفراء إن وليد عوني حصل على مليون دولار من فيروز نظير إقامة حفل لها بمصر وحدث زعل بيني وبينها بعد تسريب الخبر في الصحافة وسارت قطيعة بيني وبين فيروز".

برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

