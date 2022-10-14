الهدف الخامس .. يوسف أسامة نبيه يسجل لـ الزمالك أمام فلامبو

أحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس لفريق الزمالك فى شباك فلامبو بطل بورندي في المباراة المقامة على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز خماسية الزمالك زيزو هاتريك والسنغالي إبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه .





بداية اللقاء

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي الزمالك وحصل سيف الدين الجزيري على ركلة جزاء بعد عرقلته من جانب حارس مرمى الفريق البورندي في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

ركلة جزاء

أحرز أحمد سيد زيزو هدف فريق الزمالك الأول فى شباك فلامبو البوروندي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.

وتصدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك لتسديدة قوية من أحد لاعبى فلامبو بطل بوروندي فى الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

واصل فريق الزمالك الضغط الهجومي من أجل تعزيز النتيجة وسقط محمدعبدالغني مدافع الفارس الأبيض على الأرض إثر إصابته وتعافى منها سريعا فى الدقيقة 11.

وأهدر لاعبو فلامبو بطل بوروندي فرصة حقيقية لادراك التعادل في الدقيقة 20 بعدما فشل مهاجم الفريق المضيف فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي الزمالك.

وحصل السنغالي ابراهيما نداي على ركلة حرة فى الدقيقة 22 إثر تعرضه إلى عرقلة من مدافع الفريق البورندي وفى الدقيقة 24 فشل الثلاثي سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثي وابراهيما نداي في استغلال كرة أرسلها زيزو داخل منطقة الجزاء

أدرك فريق فلامبو التعادل فى الدقيقة 25 بعدما استغل أحد لاعبى الفريق البورندي الفراغات خلف مدافعى الزمالك وسجل الكرة في الشباك.

ولاحت فرصة حقيقية لفريق الزمالك في الدقيقة 28 فشل زيزو فى استغلالها وأهدر فى الدقيقة 29 محمد عبدالغني فرصة إضافة الهدف الثاني وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء أعلى عارضة الحارس البولندي.

أضاف السنغالي ابراهيما نداي فى الدقيقة 31 الهدف الثاني لصالح الزمالك بعدما تسلم تمريرة زيزو وسددها برأسه على يمين الحارس البوروندي.

سجل زيزو الهدف الثالث لفريق الزمالك أمام فلامبو البورندي في الدقيقة 40 بعدما استغل تسديدة أطلقها سيف الدين الجزيرى وتصدى لها الحارس البورندى لتعود إلي زيزو ويسكنها الشباك محرزا الهدف الثالث.

وأضاع سيف الدين الجزيرى فرصة حقيقية لإضافة الهدف الرابع بعدما تسلم تمريرة زيزو داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع فلامبو بطل بورندي إلا أن الكرة ضاعت أعلى العارضة.

شهدت مجريات الشوط الثاني تمرير سيف الدين الجزيرى كرة إلى زكريا الوردي داخل منطقة الجزاء الذي سددها بقوة أعلى عارضة الحارس البورندي فى الدقيقة 47.

وفشل زيزو فى الدقيقة 59 في ترجمة هجمة خطيرة على دفاعات الفريق البورندي فيما حصل فى الدقيقة 61 ابراهيما نداي على ركلة حرة عقب تعرضه إلى العرقلة.

أرسل فى الدقيقة 68 أحمد سيد زيزو كرة طولية داخل منطقة الجزاء نجح الحارس البورندي فى إبعادها من أمام ابراهيما نداي ليحرم الزمالك من هدف رابع محقق.

وحصل أحمد فتوح فى الدقيقة 64 على ركلة حرة عقب تعرضه إلى العرقلة من الخصم ودفع فى الدقيقة 65 جوسفالدو فيريرا باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا بدلا من أشرف روقا ومحمد عبدالشافي بدلا من سيف الدين الجزيرى.

أهدر أحمد سيد زيزو في الدقيقة 78 فرصة تسجيل هاتريك بعدما تسلم تمريرة من شيكابالا سددها بقوة أعلى عارضة الحارس البورندي.

ولجأ فيريرا مدرب الزمالك إلى الاستعانة بخدمات مصطفى الزناري فى أول ظهور له بعد التعاقد معه بدلا من محمد عبدالغني في الدقيقة 82.

أحرز زيزو هدف فريق الزمالك الرابع والهاتريك له فى شباك فلامبو بطل بوروندي بالدقيقة 87 بعدما تسلم كرة ابراهيما نداي داخل منطقة الجزاء ليودعها الشباك.