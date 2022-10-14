رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي ويتابع الخدمة المقدمة للطلاب

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة وصاحبه خلال الجولة الأستاذ محمد نصر امين عام الجامعة، والسادة أمناء الجامعة المساعدين هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد سيادته خلال الزيارة مراحل اعداد الطعام المختلفة ، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات .

وتأتي هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية في إطار الحرص علي الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقاية، ومتابعة توزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع الازدحام.

وحرصالدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على تناول وجبة الغذاء في المطعم المركزي وسط أبنائه الطلاب، كما وجه رئيس الجامعة بالحرص على تقديم خدمة جيدة للطلاب والطالبات، وفتح رئيس الجامعة حوارا مع الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات التعليمية والغذائية.

وتسعي المدن الجامعية بجامعة حلوان لتقديم كافة الخدمات للطلاب على أعلى مستوى، وكذلك تسعي الجامعة لأن يكون مطعم المدينة الجامعية على أعلى مستوى وهناك دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية بكفاءة ، بداية من طريقة إعداد الطعام وصولا الي تقديم وجبة متكاملة مطابقة لمعايير جودة الغذاء ، وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلبة .



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