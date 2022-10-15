اليوم.. جامعة حلوان تبدأ استقبال طلبات الراغبين فى المشاركة بملتقى الطلاب الأول

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، خلال الفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٢ .

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و تحت اشراف رعاية شباب الجامعة و اتحاد الطلاب .

وتنظم الادراة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان (الملتقى الأول لطلاب مصر 2030) و كشفت الادارة انه علي الراغبين بالمشاركة من الطلاب التسجيل الكترونيا على الرابط التالى

(https://docs.google.com/forms/d/1d7MuyxdD134uaD5H91_IVR3P-ASGX27C_m3H99cjM-g/edit)

و يتم التسجيل حتي يوم ١٥ اكتوبر ٢٠٢٢ ، وسيتم المقابلة الشخصية للمقبولين خلال الفترة من 16 - 22 / 10 /2022 بمبنى واو بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان

ويتم تنفيذ الملتقى خلال الفترة من 23 - 27 / 10 /2022 برجاء سرعة التسجيل لمحدودية الاعداد المشاركة فى الملتقى حيث ان التسجيل والمشاركة مجانا.

وعلي جانب آخر قام الدكتور السيد قنديل رئيس #جامعة_حلوان بزيارة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة وصاحبه خلال الجولة الأستاذ محمد نصر امين عام الجامعة، والسادة أمناء الجامعة المساعدين الأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب

وتفقد خلال الزيارة مراحل اعداد الطعام المختلفة ، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات .

وتأتي هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية في إطار الحرص علي الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقاية، ومتابعة توزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع الازدحام.



وحرص الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على تناول وجبة الغذاء في المطعم المركزي وسط أبنائه الطلاب، كما وجه رئيس الجامعة بالحرص على تقديم خدمة جيدة للطلاب والطالبات، وفتح رئيس الجامعة حوارا مع الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات التعليمية والغذائية.

وتسعي المدن الجامعية بجامعة حلوان لتقديم كافة الخدمات للطلاب على أعلى مستوى، وكذلك تسعي الجامعة لأن يكون مطعم المدينة الجامعية على أعلى مستوى وهناك دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية بكفاءة ، بداية من طريقة إعداد الطعام وصولا الي تقديم وجبة متكاملة مطابقة لمعايير جودة الغذاء ، وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلبة .

