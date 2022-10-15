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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لاعب أوروبي وتدعيم 3 مراكز.. خطة الأهلي للميركاتو الشتوي 2022

كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

انتهى الميركاتو الصيفي لكن لم تنته طموحات ومتطلبات النادي الأهلي للتعاقد مع المزيد من اللاعبين، استجابة لمطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

ويسعى النادي إلى المزيد من التدعيم لصفوف الفريق الكروي الأول خلال الميركاتو الشتوي المقبل 2022، والذي بدأ التخطيط له منذ الآن.

مطالب كولر للميركاتو الشتوي

يستهدف الأهلي، التعاقد مع ثلاثة لاعبين في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد الجلسة التي جمعت بين مسوؤلي المارد الأحمر مع السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الماضية، وفقا للإعلامي مهيب عبد الهادي.

وأضاف عبدالهادي عبر برنامجه "اللعيب" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن كولر طالب من إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع ثلاثة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي القادم وذلك في مراكز خط وسط وجناح أيمن وظهير أيسر.

صفقة الأهلي المرتقبة

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني للنادي الأهلي، رشح صفقة مدوية للانتقال إلى القلعة الحمراء بالميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا للتقارير الصادرة من داخل القلعة الحمراء، فإن السويري طلب من إدارة النادي التعاقد مع الهولندي مايرون فان بريدرود، نجم إي زد ألكمار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

من هو مايرون فان بريدرو؟

اللاعب الهولندى مايرون فان بريدرود، من مواليد 2003 ورغم صغر سنه سجل طوال مسيرته 22 هدفا وصنع 15.

يجيد بريدرود، اللعب في مركز الجناح الأيسر، حيث تمكن هذا الموسم مع فريقه من صناعة هدفين من 16 لقاء.

وتضمنت السيرة الذاتية للاعب الذى تم عرضه على النادي الأهلي، أن مايرون فان بريدرود شارك فى صفوف منتخب هولندا تحت 17  و 19 عاما ومرشح أن يلعب في منتخب هولندا.

صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

وكان النادي الأهلي قد اكتفى في الميركاتو الصيفي الأخير، بالتعاقد مع ثلاثة صفقات فقط وهم شادي حسين ومصطفى سعد ميسي من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا والبرازيلي برونو سافيو من نادي بوليفار البوليفي.

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