"بوليفارد وورلد" تعزز الخيارات الترفيهية لموسم الرياض 2022

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، استحداث منطقة ترفيهية جديدة في موسم الرياض 2022، المقرر انطلاقه 21 أكتوبر الجاري، هي منطقة "بوليفارد وورلد"، التي ستكون ضمن خيارات الزوار هذا العام، مبينا أنها تتميز باحتوائها على ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، وتقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون،إضافة إلى خيارات ترفيهية مميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، والتحليق بالتلفريك بين المنطقة وجارتها "بوليفارد رياض سيتي"، بمسافة تصل إلى 1.2 كم. وتمكن المنطقة زوارها من تجارب ترفيهية أخرى أيضا، تتمثل في بوليفارد بير، وديسكفري، ومونوبولي الواقعية، وذا ماونتن، وايريا15، ونينجا ووريورز، وفان زون المخصصة للأطفال واحتياجاتهم من الألعاب والخيارات الترفيهية المتنوعة.

ويقدم موسم الرياض 2022، مزي جا من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية.

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية￼ والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال