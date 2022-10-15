توقعات بتضخم مرتفع 2023 .. خسائر هائلة في بورصة أمريكا

شهدت سوق الأسهم الأمريكية مساء أمس الجمعة، تراجعًا كبيرًا بعدما أظهر تقرير أن توقعات التضخم للعام المقبل في الولايات المتحدة، ارتفعت للمرة الأولى في سبعة أشهر، في حين ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وانخفضت سندات الخزانة.

وأظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان الأمريكية ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل وللمدى البعيد في أوائل أكتوبر. وقد أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" قرب أدنى مستوياته في جلسة أمس، بينما سجل مؤشر "ناسداك 100" الذي يتسم بحساسيته تجاه النمو، أكبر الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، ليغلق على انخفاض بنسبة 3.1%، في وقت ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ليسجل العائد على السندات لأجل عامين 4.5%.

قلق كبير

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن ارتفاع توقعات التضخم قد تشكل قلقًا بالنسبة إلى جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على توجهاته في ما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، كما إنه يأتي في أعقاب البيانات التي صدرت يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، مع التذكير بأن الأسهم الأمريكية انتفضت مرتفعة بقوة يوم الخميس بعد خسائرها المبكرة، مسجلة واحدة من أكبر الارتدادات على الإطلاق.

كانت التوقعات التي صدرت الشهر الماضي قد أظهرت أن سعر الفائدة الأأساسي سيصل إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و4.6% في العام المقبل، ارتفاعًا من النطاق المستهدف الحالي والبالغ ما بين 3% و3.25%. أما متداولو المقايضات، فقد عززوا رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب جداول الرواتب القوية وقراءات التضخم المرتفع، مع ميل السوق نحو رفع الفائدة بكشل حاد في كل من الاجتماعين المقبلين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتتخطى مستوى 4.9% في العام المقبل.

وفي أسواق السلع، سجل النفط خسائر أسبوعية، في ظل المخاوف من أن تؤدي بوادر التباطؤ الاقتصادي العالمي وتشديد السياسة النقدية، إلى تقويض استهلاك الطاقة على مستوى العالم. وجاء تراجع النفط، بعد أن كانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت في وقت سابق، من أن تخفيضات إنتاج الخام التي اتفق عليها تحالف "أوبك+"، قد تتسبب في ارتفاع الأسعار، ما سيدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.