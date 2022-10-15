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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صور مروعة.. الحيونات تأكل أجساد الجنود القتلي في الحرب الروسية الأوكرانية

حيونات تأكل أجساد
حيونات تأكل أجساد جنود قتلي في الحرب الروسية الأوكرانية

وثقت مجموعة من الصور المروعة التي نشرتها صحيفة الديلي ستار البريطانية، اليوم السبت، قيام حيونات ألفية بالأكل في أجساد جنود قتلى أثناء الحرب الروسية الأوكرانية.

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حيونات تأكل في أجساد جنود قتلي

وقالت الصحيفة البريطانية إن قناة المقاتلين الأوكرانيون Cargo 200 عبر تطبيق Telegram نشرت مجموعة من اللقطات المروعة لحيوانات أليفة تدعي أنها تأكل «أفخاد» الجنود الروس القتلى.

وظهرت في أحد مقاطع الفيديو التي أخذت منها الصور المروعة قيام قطة لونها بين الأسود والأبيض بالقضم فيما يبدو أنه قدم جثة جندي مجهول، كما أظهرت صور مأخوذة من مقطع آخر قيام كلبا أسود وبني اللون معا بالأكل في عنق جسد آخر.

صور مروعة..حيونات تأكل أجساد جنود قتلي في الحرب الروسية الأوكرانية   

تطورات في الحرب الروسية الأوكرانية   

وكان من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الأخير المثير للجدل، قول أحد الأشخاص: «بشكل عام، يجب إبادة مثل هذه الكلاب، لقد ذاقت اللحم البشري، وبقائها حية ليس جيدا».

صور مروعة..حيونات تأكل أجساد جنود قتلي في الحرب الروسية الأوكرانية   

وتشير كلمة «كارجو 200» العسكرية إلى جثث الجنود الموجودة في التوابيت المبطنة بالزنك للنقل الجوي.

صور مروعة..حيونات تأكل أجساد جنود قتلي في الحرب الروسية الأوكرانية   

وCargo 200 كلمة سر عسكرية استخدمت في الاتحاد السوفيتي ودول ما بعد الاتحاد السوفيتي للإشارة إلى نقل القتلى العسكريين.

صور مروعة..حيونات تأكل أجساد جنود قتلي في الحرب الروسية الأوكرانية   

 

 

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