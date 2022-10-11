بعد مغادرتها حضانة ابنها بلحظات.. مصرع أشهر طبيبة جراحة سرطان أطفال بأوكرانيا

لقيت طبيبة جراحة سرطان الأطفال في أوكرانيا مصرعها بعد لحظات من ترك ابنها اليتيم البالغ من العمر 5 سنوات في الحضانة.

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن إحدى أشهر جراحي سرطان الأطفال في أوكرانيا لقيت مصرعها في وابل صاروخي روسي، أمس الاثنين.

وقال المستشفى الأوكراني الذي تعمل به إن الدكتورة، أوكسانا ليونتييفا لقيت مصرعها داخل سيارتها بينما كانت تسرع لفحص مرضاها أثناء قيادتها للسيارة في وسط أحد شوارع كييف المزدحمة، منبهة بأن طفلها أصبح يتيما بعد مقتل والده قبل أكثر من عام، وسيقوم جده بتربيته حاليا.

ونعى المستشفى الأوكرانية جراحة سرطان الأطفال في أوكرانيا، معلقة: «كانت محترفة بعملها ومصدر دعم لمرضاها وزملائها، ووفاتها خسارة كبيرة لأخماتديت وأوكرانيا بأكملها».

الدكتورة، أوكسانا ليونتييفا

مصرع إحدى أشهر جراحي سرطان الأطفال بأوكرانيا

وأوضح المستشفى الأوكراني أن أخصائية الأورام المشهورة أنقذت أرواح عدد لا يحصى من الأطفال من خلال إجرائها عمليات زرع نخاع العظم على مدار 11 عاما في أخماتديت، أفضل مستشفى للأطفال في كييف.

وكان الهجوم جزءا من أكبر قصف صاروخي لروسيا على أوكرانيا منذ غزوها في فبراير الماضي ، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات في ضربات بأوكرانيا.