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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.5 جنيه للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

صدى البلد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 15 أكتوبر ، تباينًا، حيث سجلت الطماطم في الجملة 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر ورق العنب البناتي لـ 60 جنيها للكيلو، والفلفل الحامي بـ 5 جنيهات. 

أسعار الخضراوات 

 وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5 جنيهات، والخيار البلدي 10 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السبانخ إلى 4.5 جنيه للكيلو، والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 3.5 جنيه للكيلو، والثوم بـ 30 جنيها، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات. 

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 60 جنيها للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 40 جنيها للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل "6 كيلو" بـ 24 جنيها، والبطاطس سجلت 3.5 جنيهات للكيلو. 

وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه. 

أسعار الفاكهة

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت ما بين 15 و20 جنيها للكيلو.

وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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