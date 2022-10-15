عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستدرج الاتحاد المنستيري لحسم تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء، بمباراة إياب الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا قاتلا على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، سجله محمد عبد المنعم ‏مدافع ‏الفريق، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ‏في ‏تونس.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس، الجمعة، استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري، وعقد مارسيل ‏كولر محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.

الأهلى الاتحاد المنستيري دوري ابطال افريقيا قائمة الأهلي كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

بعد أسبوع كارثي.. أسعار الذهب تهوى عالميًا

بدون وجه حق.. سيدة تصرف معاش زوجها لمدة 17 سنة بسوهاج

شيرين عبد الوهاب تسافر للخارج لإجراء جراحة عاجلة

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

ترشيحاتنا

هل يغير تعيين بوتين لسوروفيكين طريقة روسيا في حرب أوكرانيا؟

مؤيد لبوتين ومعارض للمثليين.. من هو رئيس البرلمان الإيطالي الجديد؟

الأهلي يستدرج الاتحاد المنستيري لحسم تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

زيادة أسعار أرخص سيارة من بيجو موديل 2022 .. صور

3.5 جنيه للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

سامسونج تحدث هواتف جلاكسي إلى أندرويد 13.. إليك القائمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

كهف جارة والجمل الرابض.. تعرف على أجمل الأماكن السياحية في الوادي الجديد|صور

فيديو

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ