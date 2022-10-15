الأهلي يستدرج الاتحاد المنستيري لحسم تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء، بمباراة إياب الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا قاتلا على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، سجله محمد عبد المنعم ‏مدافع ‏الفريق، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ‏في ‏تونس.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس، الجمعة، استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري، وعقد مارسيل ‏كولر محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.