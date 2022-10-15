ريحوا الشابة وسرقوا ذهبها.. قصة عودة ريا وسكينة من جديد في القليوبية

طالما تتذكر الأذهان وقائع ريا وسكينة في العشرينيات.. وجرائمهما التي تضمنت استدراج السيدات إلى منزلهما بزعم شراء الأقمشة وذلك لسرقة المصوغات الذهبية الخاصة لهن، ثم التخلص منهن ودفنهن داخل أحد غرف المنزل.

أحفاد ريا وسكينة في القليوبية.. لم تكن هذه المرة سيدة وشقيقتها بل لعبت الأم وابنتها دور ريا وسكينة.

ريا وسكينة القليوبية.. مقتل سيدة على يد ربة منزل وابنتها

الواقعة تلك المرة بدأت تفاصيلها في محافظة القليوبية، وبدت من الوهلة الأولى أنها جريمة مثلها مثيل أي جريمة أخرى، حين تم العثور على جثمان سيدة موثوقة اليدين والقدمين وملفوف داخل جوال بلاستيكي وملقى في الشارع بدائرة مركز قليوب.

شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة وهوية المجني عليها والمتهمين، وسرعة ضبطهم.

سقوط ريا وسكينة القليوبية.. قتلوا سيدة لسرقتها

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القليوبية في كشف هوية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتبين من التحريات أن السيدة المجني عليها مبلغ بغيابها من فترة قصيرة.

كما تمكنت أجهزة إدارة البحث الجنائي في القليوبية، من تحديد المتهمين حيث تبين من التحريات أن وراء ارتكاب واقعة قتل السيدة المجني عليها وتوثيقها وإلقاء جثمانها في جوال بلاستيكي، ربة منزل "لها معلومات جنائية" وأبنائها "فتاة وعاطل".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أمام فرق مباحث القليوبية اعترفوا بارتكاب واقعة قتل المجني عليها بقصد سرقتها.

المتهمين

اعترافات ريا وسكينة القليوبية: سرقنا الذهب وكروت الفيزا

وأدلت المتهمة الرئيسية في واقعة سيدة القليوبية، باعترافات أمام الجهات الأمنية في القليوبية، قائلة: بأنها قامت باستدراج المجني عليها إلى مسكنها وما أن وصلت حتى قامت بالتعدي عليها بمساعدة ابنتها وابنها.

وأكملت المتهمة أنه أثناء ذلك فارقت السيدة المجني عليها الحياة، فقاموا بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية ومجموعة من كروت الائتمان ومبلغ مالي وهاتفها المحمول، ثم قاموا بتوثيقها من يديها وقدميها ووضعوا جثمانها في جوال بلاستيكي ثم ألقوها بموقع العثور عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية كشفت تفاصيل ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة سيدة موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوال بلاستيك بدائرة مركز قليوب، التابع لمحافظة القليوبية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليها (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) مُبلغ بغيابها، وأن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل " لها معلومات جنائية") بالاشتراك مع أبنائها (فتاة – عاطل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها، كما قررت المتهمة "ربة المنزل" بقيامها باستدراج المجنى عليها لمسكنهم، وعقب وصولها للمسكن قاموا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة واستوليا منها على (مشغولات ذهبية - مجموعة من كروت الائتمان- مبلغ مالى - هاتف محمول ) وقيامهم بتوثيقها والتخلص منها على النحو المشار إليه ، وقرروا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وبيع الهاتف المحمول لأحد المحلات.