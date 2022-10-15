محافظ القليوبية: خريطة لربط المشروعات الخضراء الذكية بجهات التمويل

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن التوجه الى الوقود الأخضر ليس كافيا ضمن مبادرات التغير المناخي، وانما يجب العمل في جميع المجالات ودعم المشروعات الخضراء الذكية.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة القاهرة اليوم لتكريم المشروعات الفائزه في مبادره المشروعات الخضراء الذكيه والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في اطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop 27.

وتأتي الاحتفالية بالتعاون مع محافظه الجيزه والقليوبيه ووزاره التنميه المحليه حيث سيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزه في اقليم القاهره الكبرى.

وأشار محافظ القليوبية الى السعي الى وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وشكر محافظ القليوبية أصحاب المشروعات الفائزة بالمحافظة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تم إطلاقها على مستوى الجمهورية بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك.



في سياق متصل اشاد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في اطار استعدادات مؤتمر المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ.

وتم اختيار أحد المشروعات الزراعية الحضرية التي يعمل على زراعة الأسطح كسفيرا للمحافظة والذي يوفر المنتجات الزراعية المختلفة.