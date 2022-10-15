عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: خريطة لربط المشروعات الخضراء الذكية بجهات التمويل

احتفالية تكريم الفائزين
احتفالية تكريم الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن التوجه الى الوقود الأخضر ليس كافيا ضمن مبادرات التغير المناخي، وانما يجب العمل في جميع المجالات ودعم المشروعات الخضراء الذكية.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة القاهرة  اليوم لتكريم المشروعات الفائزه في مبادره المشروعات الخضراء الذكيه والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في اطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop 27.

وتأتي الاحتفالية بالتعاون مع محافظه الجيزه والقليوبيه ووزاره التنميه المحليه حيث سيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزه في اقليم القاهره الكبرى.

وأشار محافظ القليوبية الى السعي الى وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.
وشكر محافظ القليوبية أصحاب المشروعات الفائزة بالمحافظة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تم إطلاقها على مستوى الجمهورية بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك.

في سياق متصل اشاد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في اطار استعدادات مؤتمر المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ.

وتم اختيار أحد المشروعات الزراعية الحضرية التي يعمل على زراعة الأسطح كسفيرا للمحافظة والذي يوفر المنتجات الزراعية المختلفة.

القليوبية مبادرات التغير المناخي المشروعات الخضراء الذكية احتفالية محافظة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

ترشيحاتنا

السندات تستحوذ على 49.7% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

متحدث الخارجية: مباحثات موسعة بين شكري ونظيره الهندي في القاهرة

وفاءً بالوعد|رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل تعيين أول معيد من ذوي الهمم

الأرصاد: رياح جنوبية سبب ارتفاع الحرارة وانتظروا أمطار رعدية وبرق مساءا

في عيدها القومي| الإسماعيلية.. عروس القنال ومملكة المانجو المصرية.. إنفوجراف للزراعة

دق ناقوس الشتاء.. صفارات الأرصاد تدوي وتحذيرات المرور تنطلق| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بياناً لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

أخر ظهور لـ شيرين عبدالوهاب قبل خضوعها لعملية الرباط الصليبي| شاهد

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

فيديو

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ