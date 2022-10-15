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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طير بينا يا قلبى|ريم مصطفى تتصدر السوشيال ميديا بعد صدمة نور محمد

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تصدرت النجمة ريم مصطفى مواقع التواصل الاجتماعى بمسلسلها الجديد "طير بينا يا قلبى"، الذى يتم عرضه حالياً على قناة ON، خاصة بعد عرض الحلقة الـ 23 من العمل، والتى شهدت صدمة ريم مصطفى من نور محمود الذى تقدم للزواج من صديقتها دنيا ماهر بعدما عرض الزواج عليها وووافقت.

وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل على مدار الحلقات الماضية، وانتظروا أن تتم قصة حب ريم مصطفى ونور محمود بالزاوج، إلا أن ما حدث كان صدمة بأنه عرض الزواج علي الصديقتين وسط دهشة من المتابعين الذين بدأوا فى تفسير ما حدث، وهذا ما ستكشفه الحلقة الـ24 من العمل، المقرر عرضها مساء اليوم.

شهدت الحلقة الـ 23 أيضاً، موافقة رجاء (بسمة) على زواج والدها من هويدة (عبير منير)، والدة خطيب دلال السابق “حازم سمير”، وتخبر والدها بأنها حصلت على موقع لزيارة هويدة وطلب الزواج منها، أما عصمت فقرر شرح دروس في التاريخ على موقع “يوتيوب” ليستفيد كل الشباب من خبرته ومعلوماته، بينما تسمح رجاء لطليقها هيثم بأن يأخذ سيف للبقاء معه في الإجازة، رغم أن طليقها يصر على الحصول على ابنه بالمحكمة. 

 

مواعيد عرض مسلسل “طير بينا يا قلبي” للفنانة ريم مصطفى 

ويعرض مسلسل "طير بينا يا قلبى" من السبت للأربعاء حصرياً على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

 

أبطال مسلسل طير بنا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى 

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمة، ودنيا ماهر، وحازم سمير، ونور محمود، وليلى حسين، وإبرام سمير، وعمرو عبد العزيز، وهالة فاخر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وإسماعيل فرغلي، وماجدة منير، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي. 


أحداث مسلسل “طير بنا يا قلبي” للفنانة ريم مصطفى 

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
ريم مصطفى - مسلسل طير بينا يا قلبي
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