بحوزته 21 رخصة مضروبة.. سقوط مزور الأوراق الرسمية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلوات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك إستوديو تصوير- كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ومقيم بذات العنوان) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فـي مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات، وترويجها على راغبى الحصول عليها وذلك مقابل مبالغ مالية وإتخذه من الإستوديو الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل الإستوديو المشار إليه، وبتفتيشه عُثر بداخله على (21 رخصة مختلفة "مزورة", جهاز كمبيوتر بمشتملاته- أجهزة وأدوات التزوير- - عدد 5 فلاش ميمورى "ذاكرة" مُحمل عليها الرخص والمحررات المزورة- مجموعة من الأوراق البلاستيكية والورقية المُستخدمة فـى عملية التزوير).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأن الأدوات المضبوطة يستخدمها فـى التزوير نظير مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.