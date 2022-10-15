زميلته تروي تفاصيل صادمة.. قصة الدكتورعبدالسلام العائد من الموت

أثارت صيدلانية تدعى ريهام محسن حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب منشور لها أكدت من خلاله أن صديقها الدكتور أحمد عبدالسلام، الباحث بـ المركز القومي للبحوث، عاد من الموت وتحدثت معه وشاهدته أيضا، مشيرة أنه "متوفي منذ عام تقريبا".

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وشاركت "محسن"، منشورا عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" قائلة: "أنا د. ريهام محسن، لقد تخرجت في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة ثم حصلت علي الماجستير والدكتوراه من جامعة جرينتش بإنجلترا في استخدام جزيئات النانو الذكية في التطبيقات الطبية ثم ماجستير في التعليم العالي من نفس الجامعة".

وأضافت ريهام محسن: "أتشرف حاليا بالعمل كأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التكنولوجيا الحيوية بـ جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)".

وتابعت: "أكتب بخصوص د. أحمد عبدالسلام، الباحث بالمركز القومي للبحوث، والذي تعرض لواقعة غريبة جدا، أنا أعلم أنها غريبة جدا، لكن هذا لا يعني أنها غير حقيقية".

وأشارت ريهام محسن: " د. أحمد باحث وعالم متميز ورياضي ومدرب معروف، يشهد الجميع بعلمه وخلقه وتميزه الرياضي، أعمل مع د. أحمد في أبحاث مشتركة بحكم أنني باحثة وأكاديمية لكنني أعلم أن له مشاريع بحثية أخري في مجالات حيوية وهامة، وفي 25 يناير 2021، تلقي أهل وأصدقاء د. أحمد (شهرته في الجيم بيسو) نبأ وفاته في الجيم".