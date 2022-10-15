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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب ميداني لـ 64 طالبا بحقول بترول الصحراء الغربية

طلاب تعدين مطروح
طلاب تعدين مطروح خلال زيارة أحدا الحقول

نظمت كلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، زيارة ميدانية لشركة خالدة للبترول يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمنطقة امتياز خالدة للبترول في الصحراء الغربية لطلاب المستوى الأول والثاني، تحت إشراف دكتورة ولاء عواد المدرس بكلية علوم البترول والتعدين.

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وأوضح رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، أنه شارك في الزيارة 64 طالبًا وطالبة من طلاب المستوى الأول والثاني، حيث تم تدريبهم على تعليمات السلامة والصحة المهنية بمواقع شركات البترول تحت إشراف المهندس محمد صبحي، والمهندس إبراهيم عاشور.

 كما تم تدريب الطلاب على معرفة مكونات البريمة، أنواعها، وظيفة كلًا من المهندس والجيولوجي على البريمة، ومراحل استخراج البترول ابتداءً من المسح السيزمي حتى الاستخراج والفصل إلى محطات الغاز ومحطات الزيت، تحت إشراف جيولوجي أحمد الجمل، ومهندس جيولوجي محمد غريب.

وتدرب الطلاب بوحدة الطفلة على كيفية تجميع العينة، وغسلها، وتجهيزها، وفحصها تحت الميكرسكوب لمعرفة المحتوى الصخري للطبقات، وشرح كيفية فصل الغازات من العينة، وكيفية تسجيل الطفلة، وكيفية حفظ العينات المبتلة والجافة فور تجميعها أثناء عملية الحفر.

وتوجه الطلاب إلى محطة تجميع الغاز بحقول السلام، تحت إشراف المهندس هشام معروف، حيث تم الشرح التفصيلي لطرف فصل الغاز وتجميع الآبار حتى مرحلة الشحن، ومعرفة الفرق بين أنواع الغاز المختلفة سواء الغاز الطبيعي أو الغاز السائل.

كما توجه الطلاب إلى محطة معالجة الزيت، وتم اصطحابهم في جولة ميدانية للتعرف على أجزاء المحطة، ومراحل فصل الزيت وتحسين جودته وشحنة في الخطوط حتى مرحلة الإنتاج، بقيادة مهندس أحمد سلامة، والمهندس محمد بهجت.

طلاب تعدين مطروح خلال زيارة أحدا الحقول 
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