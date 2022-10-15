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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق في مستودع نفط بمدينة روسية حدودية بعد قصف أوكراني

حريق مستودع نفط في
حريق مستودع نفط في بيلجورود

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلجورود الحدودية بعد هجوم للقوات الأوكرانية.

 

وجاء الإعلان على لسان فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم بيلجورود القريبة من الحدود الأوكرانية.

وكتب جلادكوف: "تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط في منطقة بيلجورود، أنا في مكان الحادث،  وزارة الطوارئ تقاوم النيران، لا يوجد تهديد بالانتشار، سأطلعكم بكل شيء".

وأكد حاكم بيلجورود أنه تم قصف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية، بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكتب جلادكوف: "تتعرض نقطة التفتيش الجمركية في شيبيكينو للقصف لعدة أيام متتالية، واليوم، سقطت 14 قذيفة على المعبر الحدودي. ولا يوجد ضحايا أو جرحى".

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حريق مستودع الحدود الأوكرانية وزارة الطوارئ

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