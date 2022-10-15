الدوري الإنجليزي.. فولهام يتعادل مع بورنموث 2-2.. وولفرهامبتون يفوز على نوتنجهام 1-0

انتهت مباراة فولهام وبورنموث، بالتعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدفا بورنموث عن طريق دومنيك سولنكا في الدقيقة 2 وجيفرسون ليرما في الدقيقة 28، بينما جاء هدفي فولهام عن طريق عيسى ديوب في الدقيقة 22 وميتروفيتش في الدقيقة 52.

ونجح فريق ولفرهامبتون في الفوز على نظيره نوتنجهام فورست بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نفس الجولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف فريق ولفرهامبتون الوحيد في المباراة اللاعب روبين نافاس في الدقيقة 56.