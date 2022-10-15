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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كلي لـ شارع الجيزة أمام مجلس الدولة .. اِعرف التحويلات المرورية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعلن محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى المشاه الجديد بشارع الجيزة أمام مجلس الدولة، ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى مما يستلزم إجراء غلق كلى للشارع أمام مجلس الدولة بالإتجاهين فى الساعة 3 ونصف صباح يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر ولمدة 30 دقيقة فقط بحيث تنتهى الأعمال فى الساعة 4 صباحاً.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الدقى بالتواجد والإشراف على الأعمال والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لإتخاذ ما يلزم لتسهيل حركة المرور خلال فترة الغلق.

من جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ التحويلات المرورية الأتية لتيسير حركة المرور:-


التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من نفق الجلاء ومسطح ميدان الجلاء وترغب بالسير إتجاه نفق النهضة تسلك المسار الأتى:-
أولاً: يتم الدخول يميناً إلى ( شارع أبى امامه- شارع بن مروان ).
ثانياً: الدخول يساراً إتجاه شارع هارون.
ثالثاً: إستكمال السير بشارع هارون حتى تقاطعه مع شارع ( حسين واصف ) ثم الدخول يساراً بشارع حسين واصف وصولاً لشارع الجيزة إتجاه نفق النهضة عقب تجاوز موقع الغلق.


التحويلة الثانية : حركة المركبات القادمة من نفق النهضة وترغب بالسير إتجاه نفق الجلاء تسلك المسار الأتى:-
أولاً: الدخول يميناً بشارع عصام الدالى المجاور لمجلس الدولة حتى شارع النيل السياحى.
ثانياً: الدخول يساراً بشارع النيل السياحى وإستكمال السير بشارع النيل السياحى حتى تقاطعه مع شارع ابن الأخشيد.
ثالثاً: الدخول يساراً بشارع ابن الأخشيد وصولاً إلى شارع الجيزة إتجاه ميدان ونفق الجلاء.


كما تم وضع وسائل الأمن الصناعى من كشافات وطواحين ضوئية وحواجز فسفورية ونشر اللجان المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد سائقى المركبات بالإتجاهات الجديدة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة حركة المرور الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع النيل السياحي اللواء احمد راشد التحويلات المرورية

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