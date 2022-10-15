وزيرة الهجرة: مش هيفرق لو المصري بالخليج اشتري عربية من أوروبا

مفيش حظر بيع..

علقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج بدون جمارك او ضرائب.

وقالت سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المصريين سعداء بمبادرة إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والجمارك ".

وتابعت سها جندي:" أهلنا في الخليج مش هيدفعوا مبالغ كثيرة عند استيراد سيارة من الخارج ومن يرغب في استيراد سيارة يستطيع أن يفعل ذلك ".

واكملت سها جندي :" في تقديري أنا مش هيفرق لو المصري بالخليج اشتري عربية من أوروبا ونزلها مصر، لأنه يتبع الإجراءات التي حددها القانون ويربط الوديعة بعملة الدولة المقيم بها ".

ولفتت سها جندي :" المنطق يقول إن القانون يطبق على المصري في أي بقعة من بقاع العالم “، مضيفة:” لا يوجد حظر بيع على السيارات بعد دخولها مصر ".

