تورّم عينيّ غادة عبد الرازق .. إصابة الفنانة في بيتها | خاص بالتفاصيل

علم صدى البلد أن النجمة غادة عبد الرازق أصيبت منذ يومين في عينيها.

واصطدمت غادة عبد الرازق بـ "الكومودينو" بمنزلها بعد انقطاع التيار الكهربائي؛ حيث تورمت عينيها في الحال.

وحرصت غادة عبد الرازق ؛ اليوم على حضور تصوير أول يوم من مسلسلها الجديد "حكاية تحت الحزام" رغم إصابتها أمس الاول حيث صورت عددا من المشاهد وغادرت التصوير.

فيلم جوازة بالعافية:

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في أحد الفيلات بمنطقة المقطم.

لحم غزال :

ويشارك في الفيلم كل من الفنان أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان قبل الماضى 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق ، قد نشرت فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام ".

وظهرت غادة عبد الرازق، في الفيديو برفقة زوجها، مما نال اعجاب متابعيها