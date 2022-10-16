عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فقط في بني سويف.. ولائم الأفراح تقام في "الحقول" ترشيدا للنفقات

صدى البلد

"الحاجة هي أم الإختراع " وفي الريف المصري، يفكر أهالي القرية  فقراء كانوا أو أغنياء دائما خارج الصندوق.. ففي قرى بني سويف  لا يلجأ الكثير من الأهالي الي إقامة الأفراح في القاعات  المغلقة  باهظة التكاليف، وإنما غالبا ما يقيمونها أمام المنازل في الشوارع والحارات ويتجه البعض إلى عمل سرادق كبير ملئ بأنوار الزينة  في الحقول وعلي مساحات شاسعة . 

ناهيك عن غلاء الأسعار في حجز القاعات والتباعد الاجتماعي في القاعات المغلقة وما قد يتسبب من أضرار مادية وصحية . 

e04a6683-5fdb-4b1b-81ce-6ac76094fe27
e04a6683-5fdb-4b1b-81ce-6ac76094fe27


ولهذا، بدأ عدد من  الأهالي إقامة أفراحهم في الزراعات في الهواء الطلق و التفكير خارج الصندوق، لإيجاد طرق بديلة لإقامة الحفلات، بدلا من القاعات المزدحمة والمشغولة حتي نهاية الموسم 


تمسك الفلاحون من  أهالي بني سويف  بالعادات والتقاليد المتوارثة عن الأجداد، والمتمثلة  في العزومات وذبح الولائم ، ويشتهر العرب خاصة بكرمهم الزائد  في الأفراح والعزومات والتي تختلف من قرية  لأخرى، فالعادات عند الفلاحين تختلف عن العادات عند البدو أو ما يطلقونه عليهم "العرب" أي عرب ليبيا او عرب الجزيرة العربية  المقيمين في أرجاء مصر

بنى سويف: توفير العلاج لــ 1300 حالة مرضية في 8 تخصصات

بنى سويف .. الأورمان تساهم بتوصيلات مياه نقية لغير القادرين

وعلي الرغم من التشابه الشكلى فى الزواج وإقامة الأفراح فى أغلب المجتمعات المصرية، إلا أن أهالي القري ببني سويف  لديهم عادات وتقاليد راسخة فى الزواج، وموروثات ثقافية واجتماعية ثابتة لم تتغير أو تتأثر بالثقافات الجديدة التي طرأت على المجتمعات في الآونة الأخيرة.

فالكثير من أهل القري  يشتهرون بالكرم والطيبة ويعيشون حياة قناعة ورضا وترابط أسري في البيت وفي الحقل، وإن اختلف شكلا، فإنه لا يختلف في التنفيذ ، فأفراد الأسرة في المنزل يجتمعون على مائدة واحدة في الوجبات، خاصة فى الأعياد والمناسبات، ويكون حديثهم عن القيم والأخلاق.


ويشتهر أهالي القرية السويفية خاصة والمصرية عامة بالكرم والطيبة، حيث تقوم عائلتي العروسين  في القرية  بعمل ولائم وعزومات للأهل والجيران ،وأهالي القرية دون استثناء ،ناهيك عن أهالي القري المجاورة لقريتهم .

وغالبا ما يقوم صاحب الفرح أو العزومة بذبح من عجل أو اربعة عجول كل حسب امكانياته  وعلاقاته بالمعازيم  الذين وجهت لهم  الدعاوي ، وتقوم السيدات ممن اشتهرن بحرفية الطبخ الجماعى بطهي الطعام وتجهيزه، لكن معظم العائلات فى الوقت الحالى يقومون باستئجار طهاة  محترفين لتولى هذه المهمة " من الألف  الي الياء".

ويحرص الجميع علي تقديم واجب الضيافة للمعازيم علي مدار يومين  لان  العزومات عادة متوارثة من الآباء والأجداد، وتعمل على توطيد العلاقات والترابط والحب والأخوة بين الأهل والجيران، ونبذ التباعد والشحناء.

الحقول قاعات افراح ببني سويف

9faf1b56-c37a-405a-9269-f75080df5fa2
9faf1b56-c37a-405a-9269-f75080df5fa2
e04a6683-5fdb-4b1b-81ce-6ac76094fe27
e04a6683-5fdb-4b1b-81ce-6ac76094fe27
d44b1207-06a4-4ca9-bea0-3c14093233b7
d44b1207-06a4-4ca9-bea0-3c14093233b7
b51f8a25-e41b-4c60-b886-b6d85fc7bccf
b51f8a25-e41b-4c60-b886-b6d85fc7bccf
857695c0-7829-4060-9cff-17b1b0591223
857695c0-7829-4060-9cff-17b1b0591223
بني سويف التباعد الاجتماعي قنا ليبيا الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

رابطة الأندية: من الصعب تأجيل أي مباريات في بداية الموسم

إيران تكشف عدد مصابي حريق سجن إيفين في طهران.. تفاصيل

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أساليب مخادعة.. إيلون ماسك يوقع المتقدمين للعمل معه في فخ

في ذكرى وفاة عمر الحريري .. ودع جمهوره علي المسرح وتاريخ حافل من الأعمال الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ